Вынужденные неудобства. Власти рассказали, что будет с движением транспорта при закрытии путепровода на Новом рынке

Барнаул. Трамвай. Фото: Олег Укладов

Закрытие путепровода на проспекте Ленина в Барнауле на реконструкцию вызовет неудобства для жителей краевой столицы. Поэтому сейчас власти решают, как не создать здесь транспортный коллапс и рассматривают вариант закольцевать движение электротранспорта. Об этом на пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Он не исключает, что в первое время после закрытия движения возникнут автомобильные заторы. Ведь транспортный узел на Новом рынке – достаточно сложный участок, и через него ежедневно ездит большой объем транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи и автомобили. Дементьев вспомним, что когда в 2020 году закрывали на реконструкцию Старый мост, по которому в сутки проезжает 20-24 тысячи автомобилей, у властей были опасения, что это вызовет проблемы.Однако их удалось решить.

«И в первое время действительно были заторы и проблемы в организации движения в районе Речного вокзала через Новый мост. Но со временем все наладилось, мы внесли корректировки, установили дополнительные светофоры на площади Баварина. Здесь (на Новом рынке – прим.ред.) схема движения тоже будет корректироваться. Неудобства, которые будут вызваны реконструкцией моста, вынужденные. И перед нами стоит задача: в кратчайшие сроки выполнить ремонт и организовать движение», – отметил министр.

Он добавил, что администрация города уже давно разработала проект по реконструкции этого объекта, но сейчас вносит в него корректировки. В частности, специалисты прорабатывают вопрос с электротранспортом. Дементьев предполагает, что скорее всего он будет «закольцовываться с одной и другой стороны». Но как именно это будет работать на практике, не рассказал. При этом добавил, что движение поездов по железнодорожным путям остановить нельзя. Поэтому подрядчику придется подстраиваться и успевать работать, пока пути свободные.

Ранее глава города Вячеслав Франк в интервью изданиям «Сибирской медиагруппы» говорил, что этот участок проспекта Ленина планируют закрыть на два года. По его словам, это довольно непростое решение. Но зато после реконструкции проезд станет многополосным, трамвайное полотно будет утоплено.