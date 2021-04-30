Барнаульского застройщика наказали за нарушения при возведении дома на Гущина

Проект дома на ул. Гущина, 171а Фото: altayrealt.ru

Барнаульскую компанию «Жилищная инициатива» оштрафовали за ненадлежащий контроль при строительстве 18-этажного дома на улице Гущина, 171а. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

«Дойдем до губернатора». Барнаульцы вышли на митинг против точечной застройки и скандальной многоэтажки на Гущина Новости 25.04.2021 18:08

Нарушения выявила инспекция строительного и жилищного надзора после внеплановой проверки еще в прошлом году. «Жилищной инициативе» сперва назначили штраф – 200 тысяч рублей. Однако затем компания обратилась в арбитражный суд и снизила его до 100 тысяч рублей (это минимальная сумма штрафа).

Компания не оспаривала сам факт нарушений и признала, что во время строительства действительно не были соблюдены необходимые требования.

Год назад компанию наказали за плохой контроль строительства пятиэтажки на ул. Солнечная поляна, 67.

Всего против ЖИ есть уже девять постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 9.4. КоАП РФ (Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

Напомним, что сейчас «гремит» история вокруг другой многоэтажки на Гущина, который собираются построить между домами №150/3 и №150/4. Расстояние между тремя домами будет всего 15 метров, что возмутило людей, живущих по этим адресам. Они обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой о помощи.

С жильцами встречались представители власти, работы на время приостановили. Однако застройщик и люди так и не договорились. 25 апреля они выходили на митинг, требуя прекратить возведение девятиэтажки.