Власти рассказали, на какой стадии находится ремонт Старого моста в Барнауле

Старый мост Фото: Олег Укладов

Подрядчик продолжает капитальный ремонт Старого моста через Обь в Барнауле. Работы на объекте выполнены уже на 72%. Об этом во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта Александр Дементьев.

«Почти все основные работы по монтажу балок и металлических конструкций завершены. Сейчас идет устройство гидроизоляционных и защитных слоев. Насколько знаю, по планам все работы они должны завершить в полном объеме до конца года», – рассказал Дементьев.

Он напомнил, что реконструкция моста финансируется за счет федерального бюджета, заказчиком выступает Упрдор «Алтай».

Напомним, коммунальный мост в Барнауле закрыли на капитальный ремонт 5 января 2020 года. Завершить работы на этом объекте планировали до ноября 2021 года. В городской администрации ранее отмечали, что дорожники работают с опережением, поэтому не исключено, что движение по мосту запустят чуть раньше.