Алтайские следователи возбудили дело после смерти в рубцовской школе

Уголовное дело Фото: ombudsmanbiz59.ru

Рубцовский следком возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в школе Рубцовского района, где на рабочего с крыши упала снежная наледь. Мужчина получил травму головы и разрыв внутренних органов и в итоге скончался.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что должностные лица образовательного учреждения допустили нарушение инструкций, не организовав надлежащим образом уборку снега и наледи с крыши школы», – отметили в следкоме.

Теперь следователи должны будут установить, кто в этом виновен.

Напомним, что 10 апреля 2021 года рабочий погиб на рубцовском предприятии «АлМет». В процессе погрузки металла 36-летний мужчина сломал ребра, у него произошел разрыв внутренних органов.