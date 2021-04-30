«Я бы выступила в защиту Томенко, но…». Как депутаты парламента оценили отчет губернатора Алтайского края

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

В третий раз губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался перед региональным Заксобранием об итогах работы власти в 2020 году. Губернатор рассказал, как регион пострадал от коронакризиса, но все равно пережил год нормально (а в чем-то даже и хорошо). Депутаты решением большинства отчет главы региона поддержали (47 «за», 10 «против», один воздержался и один не голосовал). Но высказали ряд претензий. За что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» проголосовали «за», и против чего выступили ЛДПР и КПРФ – читайте в материале «Политсибру».

Те, кто «за»

Все так хорошо

Сергей Приб Фото: Олег Укладов

Не так страшен ковид. Губернатор Томенко отчитался о взлетах и падениях Алтайского края в 2020 году Аналитика 29.04.2021 16:49

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Приб оценил отчет в традиционно позитивном ключе. Даже не просто годовой отчет, а все три года губернаторства Томенко. По мнению единоросса, глава региона усилил правительство, повысил статус АКЗС. Именно его надо благодарить за участие края в программе ускоренного развития, растущий объем инвестиций, открытие новых предприятий, ремонт дорог и благоустройство, газификацию.

«Ковид наложил свой отпечаток, но правительству удалось сохранить управление ключевыми параметрами экономики благодаря многоэтапному выстраиванию продуктивных отношений с бизнесом», – сказал Приб.

А еще он особо отметил готовность главы региона к нетривиальным решениям.

Конечно, Сергей Приб говорил не только о позитивных итогах года («моду» на открытое признание проблем, чего в раньше власти края делать не любили, завел Виктор Томенко). В частности глава фракции напомнил о транспортных проблемах.

Но при этом Приб призвал коллег-депутатов честно делить ответственность и не увлекаться неконструктивной критикой.

«Это совместная работа парламента и правительства. Мы вместе принимали бюджет, поддерживали инициативы. Мы работаем в тандеме. И все сегодняшние вопросы должны задавать сами себе», – обратился, очевидно, к оппозиции Сергей Приб.

На сессии также выступали ректор АГТУ Андрей Марков и глава Белокурихи Константин Базаров. Первый рассказал о важности сотрудничества власти и вузов в сохранении человеческого капитала, второй поблагодарил Томенко «от себя и всех жителей» за поддержку курортного бизнеса (на котором держится город).

А уже после официального принятия отчета слова благодарности губернатору высказали депутаты Госдумы Наталья Кувшинова (за четкий задел на будущее, который был представлен в отчете) и Даниил Бессарабов (за постепенное решение проблем дорожной и транспортной инфраструктуры), депутат АКЗС от ЕР Татьяна Ильюченко (потому что край начал возвращаться на доковидные позиции, в регионе продолжается строительство дорог, домов, детских садов), уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Осипов (за поддержку бизнеса).

Спикер краевого парламента Александр Романенко отметил, что да, проблемы есть. Но, тем не менее, за эти три года в регионе добились увеличения средней зарплаты почти на 30%, вырос и бюджет: со 100 млрд до 160 млрд.

«Судя по итоговому голосованию каждый шестой депутат считает, что поддерживать отчет нельзя. Это неправильная позиция. Принимать надо, но надо совместно понять, что не так. И работать тоже вместе», – сказал Романенко.

Не все так хорошо

Александр Молотов Фото: Олег Укладов

Глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов, начал с комплиментов и «как всегда конструктивно»: бюджет и инвестиции растут, регион благодаря власти упал не так сильно в коронакризисе, как мог бы.

Но проблем все равно много: люди живут плохо, цены растут, здравоохранение «сбоит», оптимизация продолжается, коррупция не сокращается. Молотов припомнил правительству и АКЗС отказ поддержать законопроекты эсеров о выплатах семьям с детьми 16-18 лет, пенсионерам старше 65 лет, «детям войны».

«Рассказать о проблемах и довести свою позицию до губернатора депутатам, особенно представителям оппозиции, крайне сложно. Глава региона постоянно занят, при этом большую часть времени он вынужден решать не стратегические задачи, а текущие вопросы – начиная от того, строить или нет гостиницу «Рэдиссон» в Барнауле и как, наконец, очистить барнаульские дворы от снега и мусора, и заканчивая уговорами глав отдельных муниципалитетов не покидать свои должности», – заявил Молотов.

Он призвал провести перезагрузку систему самоуправления, разделить должности губернатора и председателя правительства, повысить статус АКЗС и усилить борьбу с коррупцией.

Те, кто «против»

Все плохо

Владимир Семенов Фото: Олег Укладов

Главный алтайский либерал-демократ Владимир Семенов тоже начал, казалось бы, с позитива – между двумя ветвями власти выстаивается нормальный диалог, правительство слышит ЛДПР и идет на нормальное общение.

Но, несмотря на все принятые меры, проблем в крае еще очень много: низкая зарплата, безработица, неудачи мусорной реформы, низкие темпы выдачи квартир детям-сиротам, слабая помощь многодетным семьям.

«Мы два года обсуждаем программу социально-экономического развития края, а принять никак не можем. И последнее обсуждение показывает, что эта программа не дает нам шанса перешагнуть черту, когда мы начнем конкурировать с другими субъектами», – заявил Семенов.

Он обратил внимание на высокие показатели смертности в пандемию и управленческой коллапс в системе здравоохранения на пике второй волны ковида.

«Если люди от нас уезжают – власть сработала плохо, и нет смысла отчитываться об успехах», – заявил Семенов.

Все очень плохо

Мария Прусакова Фото: Олег Укладов

И по традиции самая острая критика лилась из уст одного из главных оппозиционных депутатов действующего созыва Марии Прусаковой.

Глава фракции и партии КПРФ обвинила власти чуть ли не во всех смертных грехах.

«Здравоохранение выдержало только благодаря героизму медицинского персонала, который потом во многих городах и районах в награду, в благодарность от краевых властей получил лишь задержки стимулирующих выплат, а то и вовсе ничего. Перестали работать многие ФАПы, территориальные больницы. Фактически люди остались без текущей медпомощи», – заявила Прусакова.

По ее словам, региональный оперштаб не стал существенно закупаться аппаратами ИВЛ, что послужило причиной высокой смертности в регионе.

«Я бы даже выступила в защиту Томенко, ведь ему пришлось решать проблемы, накопленные годами. Но оптимизацию в здравоохранении, Виктор Петрович, проводят ваши коллеги из партии «Единая Россия», членом которой вы стали сразу после избрания (…). Партии, которая забила гвоздь в крышку гроба села», – ораторствовала вождь алтайских коммунистов.

Она упрекнула власти в нежелании снизить тарифы на вывоз мусора для жителей села (которые «платят за воздух»), раскритиковала за сокращение численности работающего населения и закрытие малых предприятий, за низкие зарплаты («каждый пятый получает менее 15 тысяч рублей»), за стратегию развития региона и условия ее обсуждения, а также убыль населения.

Прусакова заявила о беспрецедентном уровне коррупции в регионе, где «криминализированы почти все органы управления от местного уровня до уровня госдолжностей». А также о том, что цель работы власти – личное обогащение за счет простых людей. Решение чиновников о запрете коммунистам возложить цветы к памятнику Ленину на площади Советов в день его рождения, 22 апреля, она назвала идиотским.

«Мы бы оценили решение президента Путина дать вам, Виктор Петрович, награду за развитие региона, если бы ощутили рост уровня жизнь, заработных плат, но этого нет. Нам такая работа кажется не эффективной», – подытожила свой спич Мария Прусакова.

А что сказал Томенко?

А Томенко ответил на всю критику как всегда – сдержанно и по делу. Стратегию социально-экономического развития (о которой высказались Семенов и Прусакова) он назвал «не столбовой дорогой, а сводом принципов и взглядов», в котором важны не конкретные цифры, а учет всех текущих обстоятельств жизни региона.

На претензию по поводу коррумпированности власти (и снова для Марии Прусаковой) он заявил, что борьба со взяточничеством была, есть и будет.

На предложение Молотова назначать на должности губернатора и председателя правительства разных людей ответил так:

«Я шесть лет возглавлял Красноярское правительство. И знаю, что обе системы работают. Суть-то не в этом. Сейчас в крае такая система (губернатор и глава кабмина – одно лицо – прим.ред.), а если начать реорганизацию, то это займет огромное количество времени, пострадают другие процессы».

А по поводу оттока населения (об этом говорили многие, в частности Семенов) призвал не судить о состоянии самолета только по тому, насколько у него заполнены баки.

Глава региона поблагодарил депутатов за конструктивную работу и выразил надежду, что новый созыв будет работать не менее качественно. А новому созыву быть уже в октябре 2021 года. И уже им принимать следующий отчет губернатора.