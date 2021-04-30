«Поступательное движение вперед». Депутат алтайского парламента Сергей Приб оценил отчет главы региона

Сергей Приб Фото: Олег Укладов

За три года совместной работы губернатора Виктора Томенко и депутатов Алтайского края было сделано очень многое. И отчет главы региона о работе правительства в 2020 году, который он представил на сессии АКЗС, яркое тому доказательство. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Заксобрании Сергей Приб.

По словам Приба, Виктор Томенко, возглавив правительство края, сразу задал направление его работы: изменил структуру, усилил ключевые позиции и оперативно создал новые министерства.

«Это обозначило ключевые векторы развития и их значимость для нашего региона. Благодаря реализации ряда законодательных инициатив губернатора, был укреплен и повышен статус АКЗС, расширены полномочия депутатов. Это основа для поступательного движения вперед. Правительство и Заксобрание – неразделимый тандем, мы работаем в одном направлении», – считает Сергей Приб.

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По мнению депутата, организовать такую слаженную работу губернатору помогает нестандартный и новаторский подход, который он применяет и во взаимодействии с федеральным центром.

Приб считает, что в начале работы правительство приняло смелое решение – не оспаривать включение Алтайского края в список 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Ведь чуть позже это дало свои результаты: край уже получил два транша инвестиций с общим объемом 1 млрд (скоро эта сумма будет увеличена в полтора раза), и они пошли на решение самых острых проблем.

Именно взвешенная бюджетная политика, которую ведет Томенко, позволила вывести Алтайский край в список регионов с наименьшей закредитованностью, создала возможность инфраструктурного финансирования.

«Пожалуй, сегодня мы имеем дело с уникальной готовностью главы региона к нетривиальным решениям. Благодаря этому социальная поддержка населения и наполнение бюджета становятся равновесными задачами», – заявил Сергей Приб.

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