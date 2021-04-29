Женсовет Алтай-Кокса провел патриотическую акцию в честь Дня Победы

Акция в честь Дня Победы Фото: Предоставлено компанией

Женский актив Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в канун Дня Победы вместе со школьниками Заринска изготовил поздравительные открытки для ветеранов – бывших работников завода.

Творческий мастер-класс провели для учащихся 4 «А» класса средней школы №15. Ребята выполнили открытки по индивидуальному дизайну и дополнили их поздравлениями. Накануне Дня Победы открытки передадут ветеранам с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности.

Акция в честь Дня Победы Фото: Предоставлено компанией

По традиции в честь Дня Победы бывшим работникам завода – участникам войны, труженикам тыла – окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса поздравит их на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.

9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс организует для горожан традиционную полевую кухню. Также на мемориале будет работать тематическая фотозона.