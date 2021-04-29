С 4 по 7 мая региональная сеть ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай будет работать в полном объеме

ВТБ Фото: Фото с сайта cnews.ru

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» банк ВТБ объявляет указанные даты нерабочими для большей части своих сотрудников.

При этом для сохранения доступа граждан и корпоративных клиентов к банковским продуктам и услугам ВТБ принял решение обеспечить работу сети своих офисов по всей стране в полном объеме в период с 4 по 7 мая. Кроме того, в головном офисе банка продолжат работу сотрудники, обеспечивающие непрерывность работы банка, поддержание IT систем и процессов, проведение клиентских операций. Банк ВТБ сделает все возможное, чтобы клиенты не испытывали никаких неудобств и смогли воспользоваться всем комплексом услуг и сервисов в эти дни.

В праздничные дни обслуживание клиентов – физических лиц будет проводиться только в дежурных отделениях.

В период с 30 апреля по 10 мая 2021 года ВТБ установит следующий режим работы офисной сети банка:

30 апреля – обслуживание клиентов производится с сокращением режима работы офиса на 1 час.

с 1 по 3 мая – обслуживание клиентов – физических лиц будет производиться в 183 дежурных точках продаж, из них 73- в Москве и Московской области.

с 4 по 7 мая – обслуживание клиентов производится во всей сети ВТБ в соответствии со стандартным режимом работы офисов в будний день.

с 8 по 10 мая включительно – обслуживание клиентов производится только в 223 дежурных точках продаж, из них 73 – в Москве и Московской области.