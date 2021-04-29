Полиция задержала трех барнаульских оппозиционных активистов

Митинг за Навального в Барнауле, 21.04.2021 Фото: Олег Укладов

Барнаульские полицейские задержали трех активистов в закрывающемся штабе Алексея Навального 28 апреля. Об этом «Политсибру» сообщила юрист регионального отделения парии «Яблоко» Татьяна Бабич.

Один из задержанных – член «Яблока» Константин Кононенко, двое других – Андрей Скультецкий и Владислав Келлер – представляют движение «Весна».

Задержание произошло, когда три активиста разбирали мебель в штабе Навального, который 28 апреля закрывался. Кононенко, Сультецкого и Келлера доставили в ОВД «Центральный». При этом задержание не было связано с митингом 21 апреля.

«Им ничего не было предъявлено, их доставили в ОВД, но не провели в дежурную часть, никак не оформили. У всех троих брали объяснения, у них пытались взять отпечатки пальцев, угрожая оставить в полиции на всю ночь», – пояснила Бабич «Политсибру».

Активисты провели в отделении чуть больше трех часов, всех троих уже отпустили.

Напомним, что 28 апреля полиция также задержала активиста Виктора Рау. Его допросили и отправили под подписку о невыезде. Против Рау возбудили уголовное дело по «дадинской статье» 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). По той же статье полиция проверяет и активистку-антимасочницу Марию Пономаренко.