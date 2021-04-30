До недавнего времени в законе Алтайского края было правило «срубил дерево – посадил два». Речь только про те растения, которые находятся в границах населенного пункта и не являются городскими лесами. Однако на сессии 29 апреля депутаты регионального Заксобрания эту норму отменили.
Итак, в законе «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края», которые и решили отредактировать депутаты, было сказано: если кто-то повредил зеленые насаждения, но возможности посадить замену на этом же месте нет, то за каждое уничтоженное дерево нужно высадить два новых (для кустарников – чтобы были той же площади). Норму пришлось отменить не по желанию депутатов.
«Есть решение Алтайского краевого суда, решение апелляционного суда Новосибирска, которое вступило в силу с 4 февраля 2021 года, по котором двукратная компенсация признана избыточной», – пояснил причину отмены правила заместитель председателя парламента Сергей Серов.
Зато в законе прописали, что высаженное дерево должно быть равноценным по стоимости срубленному.
Кроме того, теперь в документе закрепили такие понятия как «аварийные зеленые насаждения», «сухостойные зеленые насаждения», «поросль» и «санитарные рубки».
Также появляются «льготные» случаи, в которых восстанавливать «древесный баланс» и вовсе не нужно:
Основным противником поправок оказался бывший эсер, а ныне «новый человек» Владислав Вакаев. Он, напомним, возглавляет Фонд имущества Алтайского края, главный актив которого – парк «Изумрудный» (где тоже часто возникают вопросы по вырубке деревьев).
«Принцип отказа от двойной компенсации, может быть, и логичен с точки зрения юриспруденции, но с точки зрения здравого смысла и интересов горожан – нет. Барнаул за последние 30 лет, по мнению экспертов, потерял около половины зеленых насаждений, и нам, чтобы их восстановить, нужно компенсировать в двойном размере», – выразил беспокойство депутат.
Кроме того, он отметил, что новые поправки о равноценности деревьев откроют лазейку, позволяющую продолжить высаживать дешевые породы, в то время как городу нужны более дорогостоящие растения-долгожители. На что Серов возразил: малоценные породы. тот же тополь «с пухом» никто уже не посадит, а тем более запрещенный американский клен (это сорняк).
Поправки приняли, но не единогласно: 48 депутатов поддержали, восемь воздержались, а трое не голосовали.
И как его будут менять