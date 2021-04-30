Дом построил, а дерево можно не сажать. В Алтайском крае смягчили требования компенсационного озеленения

Лес, рубки Фото: Александра Черданцева

До недавнего времени в законе Алтайского края было правило «срубил дерево – посадил два». Речь только про те растения, которые находятся в границах населенного пункта и не являются городскими лесами. Однако на сессии 29 апреля депутаты регионального Заксобрания эту норму отменили.

Итак, в законе «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края», которые и решили отредактировать депутаты, было сказано: если кто-то повредил зеленые насаждения, но возможности посадить замену на этом же месте нет, то за каждое уничтоженное дерево нужно высадить два новых (для кустарников – чтобы были той же площади). Норму пришлось отменить не по желанию депутатов.

«Есть решение Алтайского краевого суда, решение апелляционного суда Новосибирска, которое вступило в силу с 4 февраля 2021 года, по котором двукратная компенсация признана избыточной», – пояснил причину отмены правила заместитель председателя парламента Сергей Серов.

Зато в законе прописали, что высаженное дерево должно быть равноценным по стоимости срубленному.

Кроме того, теперь в документе закрепили такие понятия как «аварийные зеленые насаждения», «сухостойные зеленые насаждения», «поросль» и «санитарные рубки».

Также появляются «льготные» случаи, в которых восстанавливать «древесный баланс» и вовсе не нужно:

Санитарные рубки (то есть устранение деревьев, признанных аварийными или сухостойными).

Восстановление светового режима по предписанию Роспотребнадзора (если растение заслоняет свет в доме или учреждении).

Если дерево мешает видимости транспортных средств или дорожному движению (если есть предписание от ГИБДД).

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Если зеленые насаждения являются порослью (это древесные побеги диаметром до 4 см на пнях или корнях деревьев и кустарников).

Если деревья мешают безопасности ж/д путей.

Основным противником поправок оказался бывший эсер, а ныне «новый человек» Владислав Вакаев. Он, напомним, возглавляет Фонд имущества Алтайского края, главный актив которого – парк «Изумрудный» (где тоже часто возникают вопросы по вырубке деревьев).

«Принцип отказа от двойной компенсации, может быть, и логичен с точки зрения юриспруденции, но с точки зрения здравого смысла и интересов горожан – нет. Барнаул за последние 30 лет, по мнению экспертов, потерял около половины зеленых насаждений, и нам, чтобы их восстановить, нужно компенсировать в двойном размере», – выразил беспокойство депутат.

Кроме того, он отметил, что новые поправки о равноценности деревьев откроют лазейку, позволяющую продолжить высаживать дешевые породы, в то время как городу нужны более дорогостоящие растения-долгожители. На что Серов возразил: малоценные породы. тот же тополь «с пухом» никто уже не посадит, а тем более запрещенный американский клен (это сорняк).

Поправки приняли, но не единогласно: 48 депутатов поддержали, восемь воздержались, а трое не голосовали.