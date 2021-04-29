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Эмоции из зала. Как прошел отчет губернатора Алтайского края на сессии Заксобрания (фото)

Новости
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Сергей Писарев и Мария Прусакова
Сергей Писарев и Мария ПрусаковаФото: Олег Укладов

29 апреля прошла 53-я сессия алтайского парламента. На заседании свой отчет о проделанной в 2020 году работе представил губернатор Виктор Томенко. Большинство депутатов его поддержали, меньшинство заявило, что проблем в крае слишком много, чтобы говорить о хорошей работе власти. На этом же заседании изменили закон о пчеловодстве, компенсационном озеленении, внесли поправки в краевой Устав и лишили мандата единоросса Юрия Кайро. Как прошла апрельская весенняя сессия этого года, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

 

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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