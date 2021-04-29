Вероника Кудерметова – Данка Ковинич: обзор финала WTA Чарльстона

Вероника Кудерметова

11 апреля в финале теннисного турнира WTA 500 в Чарльстоне россиянка Вероника Кудерметова обыграла черногорку Данку Ковинич и завоевала первый титул в карьере. Читайте обзор прошедшего матча и узнайте расписание тенниса.

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Дебютный триумф

WTA 500 Volvo Car Open стартовал 5 апреля. Это 48-й розыгрыш турнира в Чарльстоне. Призовой фонд соревнования – 565 530 долларов. Соперницы начали свой путь с 1/32 финала. Россиянка занимала 38-ю строчку в рейтинге, а ее оппонентка – 65-ю.

Россиянка начала свой путь к победе в Чарльстоне с поединка против Дезире Кравчик. Кудерметова легко переиграла американку – 6:1 и 6:2. В 1/16 Веронике противостояла еще одна представительница США Эмма Наваро. На этот раз успех 23-летней спортсменке из РФ дался сложнее – 6:4 и 6:4.

В 1/8 финала Веронике противостояла японка Куруми Нара. Россиянка уничтожила соперницу 6:0 в первом сете и добила во втором – 6:3. В четвертьфинале против нашей спортсменки на корт вышла американка Слоан Стивенс. Вероника вновь победила ни отдав сета оппонентке – 6:3, 6:4.

Теперь на пути к финалу у Кудерметовой стояла только испанская теннисистка Паула Бадоса Хиберт. Но и она не смогла оказать достойного сопротивление и Вероника справилась с соперницей в двух сетах – 6:3, 6:3.

Данка Ковинич к тому моменту уже оформила свой выход в финал – в 1/2 она справилась с представительницей Туниса Онс Жабер. Черногорка победила в двух сетах – 6:4, 6:1.

Черногорская спортсменка начинала свой путь к финалу WTA 500 Volvo Car Open с 1/32. Там она не без проблем одолела румынку Габриэлу Талаба – 7:6 и 6:4. В 1/16 Данке противостояла канадка Лейла Анни Фернандес. С ней Ковинич справилась лишь в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:3.

После Данка выбила чешскую ветеранку Петру Квитову в двух сетах (6:4, 6:1) и Юлию Путинцеву из Казахстана в трех (6:7, 7:5, 6:1).

Решающий поединок между Вероникой и Данкой продлился два сета. Россиянка взяла верх в первом со счетом 6:4 и 6:2 во втором. Вероника начала поединок с брейка, а после повела 2:0. Затем черногорка взяла свою и чужую подачи – на табло воцарилось равновесие.

При счете 3:3 Кудерметова брейканула оппонентку, выиграла два из трех следующих розыгрышей и выиграла первый сет. На второй у черногорки не осталось сил. Она взяла свои первые две подачи, но дальше геймы шли только в зачет Веронике.

Таким образом Вероника взяла первый титул WTA в карьере.

Россиянка взяла верх во многих статистических дисциплинах по ходу финального поединка. Она переиграла соперницу по эйсам (6:4) и по проценту первой подачи (49% против 45%).

Данка совершила больше двойных ошибок за матч – шесть против двух.

Вероника считалась фаворитом финального поединка и поставить на ее победу можно было всего за 1.44. Тотал меньше 20.5 шел за 2.06. Точный счет 2:0 в пользу российской спортсменки можно было взять за 2.06.

Скачок в рейтинге

После победы на турнире в Чарльстоне Вероника вошла в ТОП-30 мирового рейтинга и сместила Юлию Путинцеву с 29-й строчки.

Этот успех помог не только улучшить позиции в рейтинге WTA, но и присвоить себе звание первой ракетки России – до этого момента ею была Екатерина Александрова.

Вероника Кудерметова поделилась своим настроем на финальный матч против Ковинич:

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере. Для меня это значимое событие»», – поделилась россиянка.

Что дальше?

Пока следующая соперница Кудерметовой неизвестна – россиянка должна успеть насладиться вкусом победы и немного отдохнуть перед новым вызовом. БЕТСИТИ обязательно приготовит широкую роспись на будущий матч Вероники с высокими коэффициентами.

Данка Ковинич задержалась на еще один турнир в Чарльстоне. В 1/8 финала она встретится с Лорен Дэвис из США. Поставить на победу черногорки можно за 1.53, а на ее соперницу – за 2.50.