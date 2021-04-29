Жители двух районов края обратились к депутаты Госдумы с «газовыми» проблемами

Жители сел Михайловского и Табунского районов обратили к депутату Государственной думы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой решить проблемы, связанные с поставками газа в дома и закрытием единственной газовой заправочной станции в районе. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В Михайловском районе резко подорожала доставка газовых баллонов на дом. По словам жителей, две небольшие емкости с топливом привозят за 1150 рублей.
«За полгода цена выросла более чем на треть, а за пять лет – в два раза. Двух баллонов хватает на пару месяцев, если экономно использовать, а в летние месяцы они могут кончиться и за неделю», – сообщил один из местных жителей.
После обращения от населения алтайские антимонопольщики завели на поставщика газа «Алтайкрайгазсервис» дело, увидев возможное нарушение закона о защите конкуренции. Цена на голубое топливо в регионе регулируется краевым управлением по тарифам. А вот стоимость доставки газовики могут определять самостоятельно, чем, возможно, и пользуются.
Впрочем, 23 апреля уже вступил в силу приказ ФАС, согласно которому цена транспортировки баллонов до получателя тоже будет регулироваться.
В Табунском районе проблема другая. Председатель Алтайского сельсовета, эсер Виктор Дорбан сообщил, что в райцентре закрыли единственную газовую заправочную станцию.
«Ближайшие заправки в Кулунде и Славгороде. Как теперь людям быть? Ехать заправлять баллоны за тридевять земель?», – задается вопросом справедливоросс.
Он отмечает, что закрытие заправочной станции создает серьезные проблемы для района. Газ в качестве топлива там использует множество автомобилей, от такси до транспорта, привозящего хлеб. Услугами станции пользовались и жители района, заправлявшие там баллоны для домашних нужд. Эту проблему лидер справедливороссов Терентьев также взял на контроль.
Информация предоставлена пресс-службой «Справедливой России».
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