Жители двух районов края обратились к депутаты Госдумы с «газовыми» проблемами

Газовые баллоны Фото: pixabay.com

Жители сел Михайловского и Табунского районов обратили к депутату Государственной думы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой решить проблемы, связанные с поставками газа в дома и закрытием единственной газовой заправочной станции в районе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Цены до небес

В Михайловском районе резко подорожала доставка газовых баллонов на дом. По словам жителей, две небольшие емкости с топливом привозят за 1150 рублей.

«За полгода цена выросла более чем на треть, а за пять лет – в два раза. Двух баллонов хватает на пару месяцев, если экономно использовать, а в летние месяцы они могут кончиться и за неделю», – сообщил один из местных жителей.

После обращения от населения алтайские антимонопольщики завели на поставщика газа «Алтайкрайгазсервис» дело, увидев возможное нарушение закона о защите конкуренции. Цена на голубое топливо в регионе регулируется краевым управлением по тарифам. А вот стоимость доставки газовики могут определять самостоятельно, чем, возможно, и пользуются.

Впрочем, 23 апреля уже вступил в силу приказ ФАС, согласно которому цена транспортировки баллонов до получателя тоже будет регулироваться.

Нет газа на заправке

В Табунском районе проблема другая. Председатель Алтайского сельсовета, эсер Виктор Дорбан сообщил, что в райцентре закрыли единственную газовую заправочную станцию.

«Ближайшие заправки в Кулунде и Славгороде. Как теперь людям быть? Ехать заправлять баллоны за тридевять земель?», – задается вопросом справедливоросс.

Он отмечает, что закрытие заправочной станции создает серьезные проблемы для района. Газ в качестве топлива там использует множество автомобилей, от такси до транспорта, привозящего хлеб. Услугами станции пользовались и жители района, заправлявшие там баллоны для домашних нужд. Эту проблему лидер справедливороссов Терентьев также взял на контроль.

Информация предоставлена пресс-службой «Справедливой России».