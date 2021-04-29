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Алтайские антимонопольщики наказали банк на 100 тысяч рублей за незаконную рекламу

Новости
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Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная службаФото: fas.gov.ru

Алтайская УФАС привлекла к административной ответственности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) за рассылку рекламных СМС без согласия абонента. На банк наложили штраф 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили после заявление человека, получившего с номера банка сообщение с предложением оформить кредитную карту в банке. При этом абонент не был клиентом АТБ и не давал согласия на получение рекламы.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что телефон заявителя был указан в качестве контактного при оформлении кредита в банке близким родственником гражданина», – пояснили в ФАС.

В банке ответили, что заявитель действительно не был клиентом банка, а СМС пришло ему из-за технического сбоя системы рассылки.

В итоге антимонопольщики признали, что банк нарушил закон «О рекламе», который запрещает присылать рекламные сообщения без согласия абонента.

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