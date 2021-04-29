Депутаты алтайского парламента поддержали отчет губернатора Томенко. Но не все

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

47 депутатов Алтайского краевого Заксобрания проголосовали за принятие отчета главы региона Виктора Томенко о проделанной за 2020 год властями края работе. Свой доклад губернатор представил 29 апреля.

Томенко распорядился поднять зарплату муниципальных служащих Алтайского края Новости 29.04.2021 12:02

Всего на сессии краевого парламента, посвященной отчету, присутствовали 59 депутатов. Против принятия выступили 10 народных избранников – либерал-демократы и коммунисты. Фракция КПРФ, например, упрекнула главу региона в ситуации в здравоохранении, оттоке населения, уровне коррупции.

Также один из депутатов воздержался, а еще один не стал голосовать. Соответственно, «за» были единороссы и справедливороссы. Первые подержали отчет полностью, вторые с оговорками.

В 2020 году ситуация была похожей: 11 голосов «против» и 51 «за». Тех, кто с позицией не определился, тогда было тоже только двое: один воздержался и один не голосовал.

О чем рассказал губернатор (и там не только про позитивные результаты) и за что его критиковала оппозиция – «Политсибру» расскажет в ближайшее время.