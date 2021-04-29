Районы Алтайского края получат 300 млн рублей на покупку автобусов

Общественный транспорт Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выделил из бюджета региона 300 млн рублей на закупку автобусов для муниципалитетов. Об этом он заявил на своем отчете перед депутатами краевого парламента 29 апреля 2021 года.

«Нельзя не сказать о существующей на сегодняшний день проблеме транспортной доступности сельских населенных пунктов. Непростой вопрос, копившийся годами. Необходимо начать решать его уже сегодня», – напомнил губернатор о проблеме.

В конце 2020 года проблему сельского транспорта уже обсуждали в краевом парламенте. Министр транспорта региона Александр Дементьев тогда признал, что ситуация во многих селах региона очень сложная, и пандемия и упавший пассажиропоток ее усугубили. Местные власти выходят из ситуации по-разному, например, закладывают в бюджет деньги на поддержку перевозчиков, однако такая возможность есть не у всех.

В итоге в районах, где с транспортом зачастую и так дела обстоят не очень, и вовсе может не быть автобусного сообщения. Эта проблема возникает даже в краевой столице, где власти также не всегда могут помочь перевозчикам.



Да и в целом транспорт региона нуждается в обновлении. Так, в конце 2020 года, износ автобусов большой вместимости доходил до 80%. По оценкам экспертов, на обновление автопарка одного лишь Барнаула нужен миллиард рублей.