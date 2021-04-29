Не так страшен ковид. Губернатор Томенко отчитался о взлетах и падениях Алтайского края в 2020 году

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Правительство Алтайского края ставило серьезные планы на 2020 год: сдвинуть с мертвой точки застарелые проблемы и нарастить экономические показатели. И первый квартал 2020 года показал, что у региона есть все шансы по достижению поставленной планки: положительная динамика была по всем направлениям. Но вдруг случилась пандемия. И все планы пришлось пересмотреть, а в начале 2021-го пожинать плоды тяжелого периода. О том, как край пережил этот год, губернатор Виктор Томенко рассказал в отчете на сессии алтайского Заксобрания.

Неплохие результаты

По многим сферам экономики Алтайский край завершил год лучше, чем в среднем вся страна и существенно не провалился после хорошего 2019-го.

Производство

Индекс промышленного производства составил 99,9% (в среднем по стране – 97,4%). В то же время показатели пищепрома выросли на 7,8% (а по России всего на 3,6%).

Совокупная прибыль промышленных предприятий увеличилась на 12% и достигла 27,5 млрд рублей. А инвестиционные вложения по итогам года составили почти 122 млрд рублей, что по сравнению с 2019-м больше на 9 млрд.

Строительство

Губернатор отметил успехи и в строительной отрасли. В эксплуатацию в прошлом году ввели наибольшее за пять лет количество жилплощади – 826 кв. метров (+ 9,1%). Причем в Сибири наш регион по темпам роста и объемам введенного жилья занимает четвертое место.

Зарплаты

По итогам 2020 года средняя зарплата составила 29 983 рубля.

«Она увеличилась на 7,2 %, опередив тот рост, который сложился в целом по России. И эта тенденция ежегодная. Хотя сам уровень, бес сомнения, еще достаточно низкий», – отметил Виктор Томенко.

Отдельно глава региона отметил зарплату педагогов. В 2020-м она увеличилась на 15% (с 25,8 до 29,4 тысячи рублей).

«Безусловно, выплаты за классное руководство сыграли свою решающую роль. Но в целом рост значительный. Очень важно, чтобы на муниципальном уровне средства на оплату труда педагогов использовались строго по назначению и не отвлекались на другие цели. Здесь уже ответственность на главах районов», – говорит Томенко

Бюджет

Год назад власти переживали, что бюджет будет провальным из-за пандемии и локдауна. Но Томенко заявляет: принятые меры позволили стабилизировать экономическую ситуацию и сохранить налоговые поступления.

В итоге общий бюджет края и муниципалитетов превысил 154 млрд рублей (+ 22%). А за три года казна приросла в 1,5 раза, подчеркнул губернатор. До 45 млрд рублей увеличился и фонд оплаты труда (+ 6 млрд рублей).

Кроме того, край дополнительно получил на реализацию национальных проектов 2 млрд рублей. За счет этого ремонтировали дороги, расселяли аварийное жилье, подчеркнул глава региона.

«Мы достигли всех запланированных на 2020 год результатов, выполнили все показатели нацпроектов. Таким образом край внес свой вклад в достижение общенациональных целей», – заявил Томенко.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Алтайского края в 2020 году столкнулся сразу с двумя напастями – пандемией и природными аномалиями. От засухи пострадали посевы зерновых культур на площади 3 млн га в 30 муниципалитетах. Но несмотря на это, сельхозтоваропроизводители вышли на хорошие показатели и смогли минимизировать потери.

Так, зерновых собрали почти 4 млн тонн, в рейтинге регионов по валовому сбору овса и гречихи край сохранил лидирующие позиции, а по производству яровой пшеницы, рапса и льна масличного занял второе место. В 2020 году в крае произвели 1,1 млн тонн масленичных культур (+ 7%). А по урожаю сахарной свеклы достигли рекордного показателя: на 18% выше среднего многолетнего за последние пять лет. Есть чем похвастаться и животноводам.

«Полученный урожай позволил обеспечить потребности в сельхозсырье и продовольствии, выполнить целевые показатели по экспорту продукции АПК. На рынке зерновых и масленичных культур благоприятно сложились цены. Это позволило нивелировать последствия засухи и обеспечить финансовую устойчивость аграриев. По предварительным данным, 90% сельскохозяйственных организаций завершили год с прибылью. Объем чистой прибыли составил порядка 22 млрд, что в 1,7 раза выше, чем в 2019-м», – отметил Томенко.

Однако при росте доходности растениеводства произошло снижение уровня рентабельности продукции животноводства. Поэтому регион выделил пострадавшим хозяйствам 350 млн рублей.

В 2020 году ни одно предприятие не остановило реализацию планов. Удалось завершить ремонт детских поликлиник, построить 16 ФАПов, на 1 млрд рублей обновить оборудование в медучреждениях. Были открыты центры допобразования, создано 3,6 тыс. мест в школах, 1,6 тыс. мест в детсадах.

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Есть над чем работать

Конечно, такой сложный год не мог пройти гладко абсолютно для всех сфер экономики. Введенные ограничения из-за коронавируса сильно ударили по предприятиям сфер торговли, услуг, туризма, усугубили ситуацию на рынке труда и помешали решить острые проблемы.

Сфера услуг

Товарооборот здесь снизился на 8%, на 7,1% упал объем платных услуг. Общепит просел на 21,2%, а пассажирооборот – на 32,9%.

Несладко пришлось и туристической отрасли. По словам Томенко, почти на треть сократились доходы от оказания санаторных услуг.

Увеличилась безработица

В начале года официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае было 17 тысяч человек (это обычная для региона цифра). В начале октября, в момент пика, их стало уже 40 тысяч. В конце 2020-го ситуация стала меняться: показатель безработицы снизился до 36 тысяч. И эта тенденция сохраняется.

И снова зарплата

По итогам 2020 года ряд муниципалитетов по размеру оплаты труда работников культуры и педагогов допобразования не достигли уровня, на который должны были выйти. Хотя получили на это более 2 млрд рублей.

«Необходимый уровень зарплаты в рамках реализации указов президента по региону удалось выполнить за счет краевых учреждений и ведущих муниципалитетов. К сожалению, ряд районов снижают общекраевой показатель. Прежде всего это Бурлинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Табунский, Чарышский районы и Рубцовск. Так что я руководителей этих муниципалитетов прошу принять меры», – заявил Томенко.

Аварии на дорогах

На дорогах края в 2020 году стало меньше ДТП и чуть снизился показатель смертности. Но этого недостаточно, считает Томенко.

«Их уровень еще крайне высок. Положительная динамика говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Но темпы, вероятно, надо усиливать. Последовательно сокращается смертность в ДТП – на 10% этот показатель ниже 2019 года. Но до целевых показателей, которые установлены национальными целями развития, нам еще далеко. Не должна смертность превышать 70 человек, а у нас их пока 200», – отметил Томенко.

Из отчета губернатора можно сделать вывод, что непростой год край продержался неплохо, несмотря на удары с разных сторон. При этом Томенко признает: проблем в регионе еще много и их надо решать.

В итоге 47 из 59 депутатов алтайского парламента отчет приняли. Против выступили 10 народных избранников – либерал-демократы и коммунисты. К примеру, фракция КПРФ упрекнула главу края в ситуации в здравоохранении, оттоке населения, уровне коррупции. Двое депутатов со своей позицией не определись: один воздержался и один не голосовал.