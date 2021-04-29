В Алтайском крае вырастет компенсация за подключение к газу

Газ Фото: Олег Укладов

Максимальный размер выплаты за подключение к газу для нуждающихся в социальной защите жителей Алтайского крае увеличат с 20 до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко в своем отчете перед депутатами краевого Заксобрания 29 апреля 2021 года.

«Необходимо оказывать поддержку жителям, которые не имеют финансовой возможности оплатить услуги по подключению газа в полном объеме. С этой трибуны я поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении», – объявил Томенко.

Эту компенсацию получают малоимущие одиноко проживающие граждане, семьи и люди в трудной жизненной ситуации и дети войны. Газ должен быть проведен с 2008 по 2020 год, а получатель должен не менее двух лет являться собственником жилья, а также быть в нем зарегистрированным и фактически там проживать.

Губернатор также отметил, что за 2020 год газом стали пользоваться еще 10 тысяч жителей Алтайского края. Помимо этого, в регионе построили 142 км газораспределительных сетей. Расходы на газификацию в бюджете края на 2021 год были увеличены на 100 миллионов рублей и теперь составят 400 млн.

Возможно, в регионе скоро появятся новые послабления при подключении газа. Во всяком случае о необходимости сделать эту услугу бесплатной для всех России 21 апреля заявил президент Владимир Путин.

Напомним, что проблема газификации в крае является одной из самых наболевших. А не так давно алтайское УФАС завело дело против газовой компании «Алтайкрайгазсервис», связанное с возможным завышение ей цен на доставку баллонов.