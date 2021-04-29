Томенко распорядился поднять зарплату муниципальных служащих Алтайского края

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Зарплата муниципальных служащих Алтайского края в 2021 году будет увеличена на 15%. Такую задачу поставил губернатор региона Виктор Томенко в своем отчете в краевом парламенте 29 апреля. Кстати, с этим предложением ранее выступала фракция «Единая Россия» в АКЗС.

«Сегодня уровень оплаты труда муниципальных работников ниже требований и обязанностей, которые им предъявляются», – объяснил необходимость увеличения глава региона.

Причем зарплата вырастет задним числом – с 1 января 2021 года.

Он напомнил, что с 1 января 20219 года зарплата муниципальных служащих выросла на 15%, а 2020 году всего на 3%.

Виктор Томенко также отметил, что в феврале 2021 года краевой фонд средств, которые идут на оплату труда бюджетников увеличили на 1,3 млрд рублей, и он составил уже 48 миллиардов, то есть вырос на 6,6%.

С предложением о пересмотре работы кадровой системы муниципальной службы накануне выступили депутаты ЕР.

«Мы предложили правительству рассмотреть вопрос развития системы местного самоуправления комплексно: повышать не только квалификацию, но и заработную плату. Только так можно вывести взаимодействие органов государственной власти региона и муниципалитетов на новый уровень», – пояснил замруководителя фракции Дениса Голобородько.

Согласно данным управлению по труду и занятости Алтайского края, за 2020 год средняя зарплата в регион выросла на 1,5 тысячи рублей. По данным на январь 2021 года она составляет 28,8 тысяч рублей. При этом по уровню ожидаемых зарплат, согласно исследованию hh.ru регион все равно оказался самым скромным: последнее, 68 место.