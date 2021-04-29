Еще шесть человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за минувшие сутки

Больница Фото: Олег Укладов

За минувшие сутки скончалось шесть жителей Алтайского края с коронавирусом, все из них – именно от ковида. С начала пандемии умерло уже 2,9 тысяч зараженных. Такие данные на 29 апреля приводит оперативный штаб.

Всего за год с лишним пандемии ковидом заболело 49,5 тысяч человек, из них 79 новых случаев заболевания зарегистрировано за последние сутки. С марта прошлого года справиться с инфекцией смогли 44,4 тысячи пациентов, 72 жителя края получили новости о выздоровлении за прошедший день.

По состоянию на 29 апреля в инфекционных госпиталях лежит 915 зараженных коронавирусом и 219 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят вирус 226 больных, из них 83 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе остается 472 резервных койки. На дому лечатся шесть «бессимптомников» и 94 человека с пневмонией.

Продолжается и вакцинация населения от коронавируса. Первую из двух доз вакцины получило 74,5 тысяч человек, а 111,6 тысяч жителей края привились полностью.