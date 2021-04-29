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«Искренне благодарю вас». Губернатор Томенко выразил признательность алтайским медикам за ковидный год

Новости
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Отчет Виктора Томенко по итогам 2020 года
Отчет Виктора Томенко по итогам 2020 годаФото: пресс-служба АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил благодарность медработникам за то, как они помогли региону пережить непростой ковидный 2020 год. Об этом он сказал во время ежегодного отчета в краевом парламенте в четверг, 29 апреля.

«Врачи, фельдшеры, медсестры и все работники медицинских учреждений приняли на себя основной удар. О коронавирусе тогда было еще мало известно, методы лечения постоянно корректировались. Не будем забывать, что коронавирус никуда не исчез, и наши медработники до сих пор продолжают с ним бороться, спасая тысячи жизней», – сказал Томенко.

При этом он отметил: коронавирус показал, что в регионе много неравнодушных и среди бизнесменов, депутатов, волонтеров.

Напомним, что с начала пандемии (с марта 2020 года) в регионе вирус выявили уже у 49 588 жителей региона. Умерло 2 957 человек, еще 915 человек с ковидом и 219 с вирусной пневмонией находятся в ковидных госпиталях.

Как ранее писал «Политсибру», пандемия серьезно повлияла на рынок труда в сфере здравоохранения: ушло много возрастных медиков, некоторые уехали в другие регионы за более высокой зарплатой.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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