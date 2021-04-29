Определились кандидаты на место главы Солонешенского района

Солонешенский район Фото: altairegion22.ru

Пять человек претендует на пост руководителя Солонешенского района Алтайского края. Конкурс состоится 25 июня. Об этом «Политсибру» сообщили в правительстве Алтайского края.

Итак, на место главы претендуют следующие кандидаты:

Вячеслав Мерлушкин (директор Алтайской краевой общественной организации развития гражданских инициатив «Астра»). Игорь Марьемьянов (младший научный сотрудник НИИ оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ). Виталий Кункель (глава администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского района края). Александр Воронов (заместитель главы администрации Солонешенского района по оперативным вопросам). Елена Труфанова (председатель комитета по экономике, предпринимательству, туризму и труду администрации Солонешенского района).

Самым молодым в списке является Александр Воронов. Ему 40 лет.

Отметим, что получить эти данные в самой комиссии у «Политсибру» не получилось: там не нашлось ни одного должностного лица, способного прокомментировать вопрос.

Напомним, что 5 марта пост главы района покинул Виктор Горбачев. Причиной отставки стал конфликт с женой предыдущего главы Екатериной Носко. Они спорили по поводу прав на базу отдыха «Отрада». Сначала база принадлежала Горбачеву, затем ею стала владеть Носко, однако однофамилец бывшего генсека продолжил строительство на этой земле.

В один момент Носко записала видео работ на телефон, а Горбачев выхватил мобильник и разбил его. Носко обратилась в полицию, и в итоге экс-главу района осудили по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Горбачев получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Исполняющим обязанности руководителя стал Александр Воронов.