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Стартовал отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе власти в 2020 году

Новости
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Сессия АКЗС, Виктор Томенко
Сессия АКЗС, Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в эти минуты начинают одну из важных сессий года – с отчетом губернатора региона Виктора Томенко о работе краевого правительства в прошлом году. Подробности с места события будет передавать корреспондент «Политсибру».

Сессия АКЗС, Виктор Томенко

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Новости

На отчете 29 апреля 2021 года глава региона расскажет о том, как ковидный год пережили сферы производства, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и другие социальные блоки. Он расскажет, сколько средств бюджет и компании вложили в развитие региона, какой была заработная плата и что делали власти, чтобы ее увеличить.

А после доклада глава региона ответит на вопросы партий. Депутаты спрашивали его о традиционных проблемах региона: это и низкие зарплаты, и проблемы с газификацией, и выдача жилья сиротам, темпы которой оставляют желать лучшего. Впрочем, были и весьма оригинальные вопросы, не попавшие в итоговый список. Например, эсеры спросили губернатора о судьбе казачества на Алтае и смягчении запрета на продажу алкоголя в вечернее время.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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