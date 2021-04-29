Стартовал отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе власти в 2020 году

Сессия АКЗС, Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания в эти минуты начинают одну из важных сессий года – с отчетом губернатора региона Виктора Томенко о работе краевого правительства в прошлом году. Подробности с места события будет передавать корреспондент «Политсибру».

«Газификация за 300». Какие вопросы задали депутаты алтайского парламента губернатору Томенко к его отчету Новости 01.04.2021 11:55

На отчете 29 апреля 2021 года глава региона расскажет о том, как ковидный год пережили сферы производства, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и другие социальные блоки. Он расскажет, сколько средств бюджет и компании вложили в развитие региона, какой была заработная плата и что делали власти, чтобы ее увеличить.

А после доклада глава региона ответит на вопросы партий. Депутаты спрашивали его о традиционных проблемах региона: это и низкие зарплаты, и проблемы с газификацией, и выдача жилья сиротам, темпы которой оставляют желать лучшего. Впрочем, были и весьма оригинальные вопросы, не попавшие в итоговый список. Например, эсеры спросили губернатора о судьбе казачества на Алтае и смягчении запрета на продажу алкоголя в вечернее время.