Алтайские следователи завели еще одно дело из-за сиротского жилья

Жилье, предоставленное сиротам Фото: Следственный комитет Республики Алтай

Следственный комитет Республики Алтай завел дело по статье «халатность» из-за предоставления трем сиротам в селе Онгудай жилья с дефектами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, трое жителей получили жилье в многоквартирном доме на улице Юбилейная, в котором позже обнаружились различные нарушения санитарных норм и технически требований. Устранением недостатков никто так и не занялся. В итоге одна из сирот от жилья отказалась, а остальные, несмотря на имевшиеся проблемы, все-таки остались там жить. То, что нарушения действительно есть, выявила прокурорская проверка.

Жилье, предоставленное сиротам Фото: Следственный комитет Республики Алтай

Напомним, что это уже не первое уголовное дело, связанное с некачественным сиротским жильем в селе Онгудай. Немногим ранее ведомство заинтересовалось публикацией в одном из сообществ в соцсетях, автор которой также рассказывал о некачественном жилье, предоставленном его знакомой. Наличие дефектов подтвердилось, и следком завел дело по все той же статье «халатность». Кроме того, ведомство сообщает, что квартира, предоставленная девушке, находилась в том же доме на улице Юбилейная. Это дело на личный контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.