Как в Эмиратах. Крио-лечебницу с отелем построят в алтайском курорте «Белокуриха Горная»

Владимир Шуппо Фото: altairegion22.ru

Крио-лечебница с отелем появится в строящемся курорте «Белокуриха Горная». На первом этапе инвестор – компания «Гранд-Крио Алтай» – планирует вложить в проект 1 млрд рублей. Об этом рассказал совладелец барнаульской фирмы Владимир Шуппо на встрече с губернатором Виктором Томенко, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

На участке 7 га построят главный корпус отеля на 54 номера, коттеджи, ресторан на 150 мест и зоны отдыха. Инвестор уверен, что проект привлечет не только россиян, но иностранцев. К тому же, аналогичные клиники есть в Москве, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Поскольку мы достигли хороших успехов превентивной медицины в Москве, мне показалось нечестным по отношению к сибирякам, что они не имеют такой возможности активного и естественного оздоровления. Сибирякам это больше всего нужно с их климатическими условиями», – говорит Шуппо.

Новый проект на территории курорта «Белокуриха Горная» Фото: altairegion22.ru

Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Напомним, якорный инвестор площадки «Белокуриха Горная» – компания «Курорт Белокуриха». В феврале 2021 здесь заработал первый отель на 27 номеров.