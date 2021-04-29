Минус Юрий Кайро. Четвертый депутат парламента Алтайского края лишился мандата раньше срока

Юрий Кайро Фото: ap22.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания поддержали заявление депутата от «Единой России» Юрия Кайро о досрочном выходе из состава АКЗС. На сессии 29 апреля 52 депутата проголосовали за лишение его мандата, семеро не стали голосовать по этому вопросу, передает «Политсибру» из зала заседаний Парламентского центра.

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63-летний народный избранник от Рубцовска (был депутатом по одномандатному округу № 33) оставляет пост директора местного филиала «Алтайвагона» (где в разных должностях проработал с 2003 года) и переезжает на работу в другой регион.

До окончания работы созыва он не депутатствовал всего пять месяцев – выборы восьмого созыва АКЗС пройдут 19 сентября.

А всего АКЗС с начала работы седьмого созыва покинули четыре депутата. Все – единороссы. Кроме Кайро это золотодобытчик Валерий Гуминский (переехал работать в другой регион, мандата лишили в марте 2020 года), Ирина Теплова и Андрей Волков, которые перестали быть депутатами в феврале 2020 года. Теплову осудили на условный срок за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ «Алтай». А Волкова к реальному срок за присвоение денег жильцов домов многоквартирных домов.