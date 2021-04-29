Для алтайских медиков, перенесших ковид, готовят программу бесплатной реабилитации в санаториях

Ирина Солнцева Фото: пресс-служба «Единой России»

Программу реабилитации переболевших коронавирусом медицинских работников планируют создать в Алтайском крае. С такой инициативой выступила депутат регионального парламента, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева.

Предполагается, что помогать власти будут тем медработникам, кто перенес коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией. Сейчас в крае таких 2,4 тысячи человек. На их реабилитацию потребуется 72 миллиона рублей из краевого бюджета.

Ирина Солнцева отмечает, что еще при формировании регионального бюджета на 2021 год фракция ЕР предложила оставить часть средств на переболевших ковидом медиков. Сейчас проект уже разрабатывается совместно с алтайским минздравом.

«Программа действительно необходима, и нам нужно поддержать тех, кто перенес тяжелую болезнь, помочь восстановить им силы и здоровье, чтобы они могли и дальше помогать людям бороться с инфекцией», – уверена Ирина Солнцева.

Планируется, что устранять последствия ковида медики будут в санаториях и реабилитационных центрах Алтайского края.

Напомним, что по состоянию на 28 апреля, в регионе вирусом заболело 49,5 тысяч человек, 44,3 тысячи заразившихся выздоровели.