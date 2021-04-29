Алтай имеет отличную практику по регулированию выбросов парниковых газов – сенатор Белоусов

Сергей Белоусов Фото: пресс-служба сенатора

Алтайский край наработал хорошую практику по регулированию выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения лесом. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Отечественные органические хозяйства по уровню не уступают европейским – алтайский сенатор Сергей Белоусов Новости 27.04.2021 13:05

Он принял участие в международной научно-практической конференции по адаптации к изменению климата на базе инжинирингового центра «ХимБиоМаш» Алтайского технического университета. На мероприятия съехалось большое количество представителей науки и бизнеса, не только из России, но и других стран.

По мнению Белоусова, высоких темпы снижения накопленной чистой эмиссии парниковых газов за ближайшие 30 лет добиться можно. Кстати, такую задачу поставил Владимир Путин в своем обращении к парламенту. Но для этого необходимо интенсивно переходить на низкоуглородную жизнедеятельность.

И Алтайский край уже показывает пример, как это делать. В регионе запустили уникальный проект по разведению леса, который будет еще активнее поглощать углерод. В 2021 году было высажено уже восемь тысяч кедров и лиственниц. Это был первый проект, включенный в конвенцию ООН об изменении климата и российский реестр углеродных единиц.

Такая работа показывает серьезный потенциал российского лесного хозяйства по снижению объема углекислого газа. А также создает базу добровольного углеродного рынка в стране. Это позволит российскому бизнесу нарастить свои преимущества на глобальном рынке, поставляя экологичный товар.

«В свете последних событий в области климатической повестки при формировании Национальной системы управления климатическими рисками, настало время объединить усилия. Государство, общество и бизнес должны стать партнерами в вопросах реализации масштабных климатических проектов», – отметил парламентарий.

И добавил, что этот подход позволит достичь поставленных целей для устойчивого развития России и снизить «углеродный след» российскими эмитентами, в том числе, при экспорте продукции.