Жителям Алтайского края запретили посещать леса и использовать фейерверки

Лесной пожар Фото: pixabay.com

Правительство Алтайского края установило в регионе особый противопожарный режим. Он вступил в силу 28 апреля. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба минприроды региона.

Противопожарный режим является временной мерой, и введен, чтобы защитить население и территории региона от возможных пожаров. Пока действуют особые меры, жителям края запрещено посещать леса, использовать фейерверки, жечь костры и использовать транспорт с неисправной выхлопной системой. Последнее объясняется тем, что техника с таким изъяном может вызвать возгорание сухой травы. Кроме того, запрещено проведение пожароопасных работ.

Нарушивших режим ждут штрафы: от четырех до пяти тысяч рублей для обычных граждан, 20-40 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юрлиц.

Напомним также, что ранее, 7 апреля 2021 года в крае был объявлен пожароопасный сезон. Новые меры отличаются введение более строгих ограничений.