Рубки и пчелы. Жители Тюменцево обратились к депутату Госдумы Терентьеву со своими проблемами

Встреча жителей Тюменцево с Александром Терентьев Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы и лидер алтайский эсеров Александр Терентьев посетил алтайское село Тюменцево и провел встречу с его жителями. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

В целом же встреча с депутатом была хоть и немногочисленной, но достаточно жаркой. Жители райцентра обсудили с депутатом множество вопросов: от глобальных, таких как развитие страны, и до личных. Среди последних – вырубка тюменцевского леса и массовая гибель пчел. Терентьев ответил, что уже поднимал вопрос рубок алтайского леса в Государственной Думе, но, видимо, настал момент вспомнить о нем еще раз.

Также он рассказал свое видение решения большинства проблем стране. В особенности – бедности.

«Национальный Фонд – это не подушка безопасности, а увод средств. Нужно вернуть эти деньги нашим гражданам и направить их на улучшение благосостояния людей, на развитие экономики страны, регионов, производств», – считает Терентьев.

По его словам, потенциал Алтайского края огромен. Уже завтра земля станет главным ресурсом – золотом, нефтью и газом вместе взятых. А в нашем регионе ее предостаточно, подчеркнул депутат.

Встреча жителей Тюменцево с Александром Терентьев Фото: Пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Информация предоставлена пресс-службой «Справедливой России».