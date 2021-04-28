СГК приступает к благоустройству зимних участков ремонта в Барнауле

Ремонт теплосетей Фото: пресс-служба СГК

Энергетики Сибирской генерирующей компании начали работы по восстановлению асфальта после осеннего и зимнего ремонтов в Барнауле. Обновят около 2,5 тысяч квадратных метров асфальта на 66 объектах.

«Работы на тепловых сетях в холодное время года – вынужденные. При повреждениях на трубопроводах, которые часто угрожают стабильному теплоснабжению потребителей, следует экстренный ремонт. Часто в процессе устранения дефектов энергетикам приходится нарушать асфальтобетонное покрытие как на тротуарах и дорогах, так и во дворах жилых домов. В таких условиях, при низких температурах и осадках, благоустроить участок ремонта до первоначального состояния – нельзя. Поэтому место работ засыпают щебнем и грунтом, а финальную часть – укладку асфальта – проводят весной или летом», – пояснили в компании.

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Постремонтные работы часто зависят от погоды. Благоприятные погодные условия прописаны в строительных нормах и правилах (СНиП). Необходим также плотный и растаявший грунт, который не должен быть чрезмерно увлажненным, теплая и сухая погода. Только в таких условиях – при температуре не ниже +5 °С – можно укладывать асфальт.

Начнут с участков рядом с красной линией, территорий у детских садов и во дворах.

К 1 мая сдадут уже 17 участках: Молодежная, 13; Молодежная, 2; Матросова, 3б; Ленина, 46; Павловский тракт, 134; Фурманова 81–83; Ядринцева, 148; Матросова, 216; Попова, 68; Смирнова, 92; Северо-Западная, 62а; Ленина, 153; Строителей, 7; Ленина, 103а; Ленина, 102; Красноармейский, 111; Советская, 3а–5.

Всего после осенне-зимних ремонтов 2020–2021 годов восстановят благоустройство на 176 объектах. Каждый из них проверят представители профильных управлений и комитетов администрации города.