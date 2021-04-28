Алтайская «шпионка» Бутина хочет пойти в Госдуму от Кировской области

Мария Бутина Фото: Олег Укладов

Уроженка Алтайского края и фигурант шпионского скандала в США Мария Бутина примет участие в праймериз «Единой России» в Кировской области. Голосование определит, кто пойдет Госдуму в региональном списке от партии власти. Об этом Бутина сообщила в своем телеграм-канале.

«Мое решение о том, что я буду пробовать свои силы на вятской земле – результат совпадения моих желаний и просьб жителей региона. Я буду формировать свою программу исходя из пожеланий самих жителей, и уже сейчас вижу большой запрос на получение знаний со стороны кировчан»,– объяснила она свои намерения.

Мария Бутина – уроженка Барнаула, выпускница Алтайского государственного университета. В 2016 году Бутина по студенческой визе прибыла в США, а в июле 2018 года американское министерство юстиции обвинило ее в шпионаже. После чего, 26 апреля 2019 года она была приговорена к 18 месяцам заключения. 25 октября 2019 ее освободили после частичного отбывания срока. По возвращении в Россию Бутина занялась общественной деятельностью, а также стала журналистом Russia Today.



Не так давно, резонанс вызвала поездка Бутиной в покровскую колонию № 2, где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Сам политик отреагировал на ее приезд крайне негативно. А другая известная уроженка Барнаула Мария Мотузная назвала Бутину своим «новым врагом».