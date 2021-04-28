Кандидатов на пост ректора алтайского медуниверситета вызвали в Москву для аттестации

Врачи. Больница. Медицина Фото: pixabay.com

29 апреля в Москве пройдет аттестация претендентов на пост Алтайского государственного медицинского университета. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

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Участие в аттестации примут пять претендентов на ректорское кресло – нынешняя и.о. руководителя Ирина Шереметьева, и.о. проректора по учебной работе Игорь Бабушкин, и.о. проректора по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Юрий Лобанов и доцент кафедры судебной медицины АлтГМУ Сергей Фоминых.

Впрочем, возможно, всем пятерым претендентам откажут в аттестации, а руководить алтайским медицинским вузом отправят кого-то из другого региона. Кроме того, возможно и вариант «прикрепления» АГМУ к Новосибирскому государственному медуниверситету.

Напомним, что предыдущий ректор вуза Игорь Салдан покинул пост в ноябре 2019 года. После чего он безуспешно пытался восстановиться в должности через суд. Участники последовавших за этим выборов ректора, кроме Ирины Шереметьевой, не смогли пройти аттестацию в федеральном минздраве. Из-за отсутствия конкурентов Шереметьева стала и.о. главы университета.

Нужно отметить, что в Республике Алтай не так давно также произошел скандал, связанный с назначением ректора единственного вуза региона. Кандидатура и.о. главы Горно-Алтайского государственного университета не устроила депутата Эл-Курултая Марию Демину, которая даже записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить нового руководителя вуза на профпригодность.