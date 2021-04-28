«Кварталы-человейники». Алтайские эсеры и эксперты обсудили, как помочь жителям с Гущина и Западного

Людмила Суслова и Александр Молотов Фото: пресс-служба «Справедливой России»

Депутаты-справедливороссы, власти и застройщики вместе с представителями инициативных групп обсудили скандальную застройку микрорайона Западный и улицы Гущина в Барнауле. И пообещали сделать все, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь. Заседание состоялось в парламенте Алтайского края 27 апреля.

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Руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов отметил, что точечная застройка стала для края и Барнаула «весьма проблемным явлением». В пример он привел улицу Гущина, где может быть построен «квартал-человейник». Молотов пообещал, что депутаты займутся этой проблемой.

Интересы людей Западного с самого начала протеста защищает депутат АКЗС Евгения Боровикова. Она считает, что во всем виновато государство, которое «решило самоустраниться» и «столкнуло лбами» застройщика и обычных людей.

«В этой борьбе погибнет простой человек. Потому что застройщик сильнее и влиятельнее. И хотелось бы при обсуждении закона учитывать именно мнение жителей. Это же их собственность. Государство должно оказывать какое-то влияние на процесс, а то получается, что у него хата с краю. А застройщики и жители частного сектора боритесь друг с другом», – отметила она.

Однако теперь городские власти, видимо, вмешаются в процесс. Они готовы рассматривать возможность вернуть зону Ж-4 протестующим микрорайонам в частном секторе. Однако на это потребуется до полутора лет.

Оксана Молодых Фото: пресс-служба «Справедливой России»

Кроме того, глава фракции СР в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых призвала власти впредь спрашивать мнение соседей, то есть жителей районов, граничащих с застраиваемой территорией.

«Упрощения в общественных обсуждениях содержат в себе момент сворачивания диалога. И имеют потенциал для вспышки социального напряжения», – отметила она.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Людмила Суслова считает, что вопрос застройки частного сектора многоэтажными домами надо рассматривать более внимательно и быть с ним «очень осторожными».

«Выдержит ли инфраструктура массовую застройку многоквартирными домами? Или есть смысл в благоустроенном виде сохранить частный сектор?», – спросила она.

Евгения Боровикова Фото: Пресс-служба «Справедливой России»

Александр Молотов попросил недовольных жителей как с улицы Гущина, так и из микрорайона Западный отправлять свои варианты решения проблем во фракцию и лично Людмиле Сусловой. На их основе партия будет формулирования конкретные предложений к краевым и городским чиновникам.

«Наша задача – попытаться нивелировать те подводные камни, и даже айсберги, возникли в Барнауле в последние месяцы», – отметил Александр Молотов.

А Суслова добавила: в градостроительных проблемах края вопрос точечной застройки тесно связан с более серьезной темой расселения.

«Митинги, сбор подписей, принятие резолюций и так далее. Есть проблемы точечной застройки, частного благоустроенного сектора, где изменилась зона застройки. На другой чаше весов – аварийное жилье, где люди тоже недовольны тем положением, в котором они оказались. И также собирают подписи и организовывают митинги», – отметила Людмила Суслова.

Людмила Суслова Фото: Пресс-служба «Справедливой России»

Кстати, проблему аварийного жилья призван решить специальный федеральный закон о комплексном развитии территории. По нему застройщик будет сносить целые кварталы аварийного жилья и на их месте строить новое. Подробнее об этом законе «Политсибру» уже писал.

По мнению Людмилы Сусловой, закон поможет снять социальное напряжение. Принять его в Алтайском крае должны уже в этом году.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 25 апреля, состоялся митинг противников строительства девятиэтажки между двумя домами на улице Гущина 150/3 и 150/4. А днем ранее, 24 апреля, на акцию вышли жители аварийных домов.

Информация предоставлена пресс-службой «Справедливой России».