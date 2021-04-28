Число бюджетных мест в алтайских вузах вырастет в 2021 году

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Высшие учебные заведения Алтайского края в 2021 году получат больше бюджетных мест, чем в 2020. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко на пресс-конференции 27 апреля.

Всего в алтайских вузах будет доступно 7,8 тысяч бюджетных мест. Это на 11% больше, чем годом ранее. Тогда высшие учебные заведения получили порядка семи тысяч студенческих «ставок». Распределяться места будут в зависимости от образовательного профиля.

«В основном сегодня ориентируемся на инженерные и естественно-научные специальности. Но у нас есть дефицит, с которым мы вместе с ректорами вузов работаем. Теперь технический университет наращивает количество специальностей, где вступительным экзаменом является информатика», – сообщил Костенко.

Дефицит учащихся на «информационных» специальностях связан с тем, что выпускникам из сельской местности или малых городов зачастую проще поступить в другой регион. По словам министра, сейчас в крае информатику сдает 1400 школьников. Причем в этом году впервые на компьютерах, для чего было закуплено порядка 600 единиц техники.

По словам Костенко, в 2021 году бюджетных мест хватит на 62% выпускников школ Алтайского края.