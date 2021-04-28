Ремонт на барнаульской ТЭЦ-2 сократит сроки отключения воды еще на три дня

Ремонт в Барнауле Фото: пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания (СГК) проведет в 2021 году модернизацию перемычки коллектора теплосети на Барнаульской ТЭЦ-2. Это позволит сократить сроки опрессовки и отключения горячей воды еще на три дня.

«К 2022 году общий срок отключения предположительно составит 15 дней – это время и на сами гидравлические испытания, и на ремонты по устранению повреждений после них», – уточнили в компании.

Горячую воду отключат у части барнаульцев уже в мае Новости 27.04.2021 10:40

Для примера: в 2019 году опрессовка длилась 24 дня, в 2020 – 22 дня, в 2019 – 18 дней.

Коммунальщикам предстоит заменить четыре задвижки на новые с электроприводами на эстакаде теплосети и площадки обслуживания оборудования. На все это компания потратит 2,34 млн рублей без НДС. Сейчас проходит отбор подрядчика, которому предстоит завершить ремонт для конца года.

«Уже в 2022 энергетики смогут проводить опрессовку по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 в два этапа, а не целиком всем контуром, как сейчас», – подчеркнули в СГК.

Это коснется 174 тысяч барнаульцев, более 1,3 тысяч многоквартирных домов, 75 детских садов, 55 школ, 303 административных здания и частный сектор.

Подобные технические работы СГК проводит регулярно и на самой станции, и на теплосетях.