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Деньги счет любят. Барнаульская счетная палата обнаружила нарушений на 8,5 млрд рублей

Новости
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КалькуляторФото: pixabay.com

В прошлом году Счетная палата столицы Алтайского края выявила бюджетные нарушения на 8,525 млрд рублей. Впрочем, это не привело к тому, что деньги ушли на сторону или были растрачены. Данные отчета ведомства опубликованы на сайте мэрии.

Большая часть нареканий связана с неправильным ведением бухгалтерского учета или предоставлением отчетов (8,38 млрд рублей или 98,3%). На 18,3 млн (0,2%) нарушили при формировании и исполнении бюджета, нарушения при осуществлении муниципальных закупок – на 125 млн рублей (1,5%).

Причем в основном это относится к сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

«Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств в отчетном году не выявлено», – сообщили в контрольном ведомстве.

По итогам проверок алтайская антимонопольной службы оштрафовала двух человек на общую сумму в 25 тысяч рублей.

При этом устранили в 2020 году нарушений на сумму 289,3 миллиона рублей, из которых только 1,3 тысячи рублей вернулись в бюджет города.

Напомним, что в 2019 году Счетная палата выявила гораздо более скромные нарушения в бюджете: их сумма составила всего лишь 818 миллионов рублей.

Счетная палата Барнаула за год выявила нарушений на сумму свыше 800 млн

Счетная палата Барнаула за год выявила нарушений на сумму свыше 800 млн

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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