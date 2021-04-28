Деньги счет любят. Барнаульская счетная палата обнаружила нарушений на 8,5 млрд рублей

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В прошлом году Счетная палата столицы Алтайского края выявила бюджетные нарушения на 8,525 млрд рублей. Впрочем, это не привело к тому, что деньги ушли на сторону или были растрачены. Данные отчета ведомства опубликованы на сайте мэрии.

Большая часть нареканий связана с неправильным ведением бухгалтерского учета или предоставлением отчетов (8,38 млрд рублей или 98,3%). На 18,3 млн (0,2%) нарушили при формировании и исполнении бюджета, нарушения при осуществлении муниципальных закупок – на 125 млн рублей (1,5%).

Причем в основном это относится к сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

«Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств в отчетном году не выявлено», – сообщили в контрольном ведомстве.

По итогам проверок алтайская антимонопольной службы оштрафовала двух человек на общую сумму в 25 тысяч рублей.

При этом устранили в 2020 году нарушений на сумму 289,3 миллиона рублей, из которых только 1,3 тысячи рублей вернулись в бюджет города.

Напомним, что в 2019 году Счетная палата выявила гораздо более скромные нарушения в бюджете: их сумма составила всего лишь 818 миллионов рублей.