Барнаульских активистов Рау и Пономаренко могут осудить по «дадинской статье»

Виктор Рау Фото: Олег Укладов

Алтайская полиция возбудила уголовное дело против известного оппозиционного общественника Виктора Рау. В отношении другой активистки, Марии Пономаренко, полиция начала доследственную проверку. Оба оппозиционера проходят по «дадинской статье», а именно 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Об этом сообщил Telegram-канал «Апология протеста».

Алтайского оппозиционера Виктора Рау посадили на 13 суток за пикет в день приезда Мишустина Новости 11.03.2021 15:50

Уголовное преследование Рау по информации «Апологии протеста» началось еще 21 апреля. Перед этим Рау задержали на площади Советов из-за того, что на нем была маска с лозунгом против президента.

Рано утром 28 апреля, полиция нагрянула домой к Рау. У активиста прошел обыск, у него изъяли 65 плакатов, компьютер и телефон. Перед этим, как написал оппозиционер на своей странице в Facebook, правоохранители какое-то время «ломились» в дом.

После обыска Виктора Рау отвезли в полицию, где допросили и освободили под подписку о невыезде. Все это время с ним находился адвокат «Апологии протеста» Анастасия Харламова.

Что касается Марии Пономаренко, то причиной для проверки в отношении нее стали призывы к участию в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который прошел 21 апреля в Барнауле.

Кроме того, Пономаренко несколько раз участвовала в несогласованных акциях (в том числе поддержку Навального и экс-губернатора Хабаровского края Фургала) и более трех раз привлекалась по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга).

По статье 212.1 УК РФ активисты могут получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в марте Виктора Рау приговаривали к 13 суткам за пикеты в день приезда российского премьер-министра Михаила Мишустина.

А Мария Пономаренко известна как организатор акций антимасочников, за которые ее судили. Также Пономаренко штрафовали за пикет в день Конституции.