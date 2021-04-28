Барнаульская прокуратура нашла нарушения в добыче песка на Оби

Песок Фото: pixabay.com

Прокуратура Центрального района Барнаула после проверки выявила нарушения при добыче песка в промышленном объеме на участке в 1,5 км выше автомобильного моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания добывала песок в районе переката Верх-барнаульский-Курья Бобровская с помощью тяжелой техники.

«В нарушение природоохранного законодательства ООО не обеспечено соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, не обеспечено соблюдение правил пользования водным объектом», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

После проверки директору вынесли представление об устранении нарушений, а также два постановления о возбуждении административного дела.

Прокуратура заинтересовалась незаконной добычей песка после публикации «Толка». СМИ написало, что спа-отель стал терять клиентов из-за того, что рядом работает тяжелая техника.