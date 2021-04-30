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Жители Барнаула и Бийска смогут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

Новости компаний
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Скидка на оплату бытовых услуг
Скидка на оплату бытовых услугФото: «Алтайэнергосбыт»

С 1 мая по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv проводят акцию «Социальная скидка» для жителей Барнаула и Бийска.

Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:

  • Пенсионеры;
  • Инвалиды;
  • Участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего военнослужащего;
  • Многодетные матери, отцы;
  • Опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов;
  • Ветераны труда;
  • Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;
  • Граждане, имеющие статус беженца/вынужденного переселенца;
  • Одинокие матери;
  • Единственные родители (матери, отцы);
  • Почетные доноры России.

Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при ее оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».

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#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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