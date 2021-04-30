Жители Барнаула и Бийска смогут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

Скидка на оплату бытовых услуг Фото: «Алтайэнергосбыт»

С 1 мая по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv проводят акцию «Социальная скидка» для жителей Барнаула и Бийска.

Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:

Пенсионеры;

Инвалиды;

Участники боевых действий, блокадники, члены семьи погибшего военнослужащего;

Многодетные матери, отцы;

Опекуны и родители несовершеннолетних инвалидов;

Ветераны труда;

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС;

Граждане, имеющие статус беженца/вынужденного переселенца;

Одинокие матери;

Единственные родители (матери, отцы);

Почетные доноры России.

Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при ее оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.

Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».