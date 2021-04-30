Жители Барнаула и Бийска смогут получить скидку 20% на оплату бытовых услуг

С 1 мая по 30 июня 2021 года АО «Алтайэнергосбыт» и федеральная служба сервиса Gorserv проводят акцию «Социальная скидка» для жителей Барнаула и Бийска.
Принять участие в акции и оплатить бытовые услуги с 20%-ой выгодой могут следующие категории граждан:
Чтобы получить скидку, необходимо оформить заявку на любую услугу на сайте или по телефону +7 (923) 648 08 29 и при ее оплате предъявить мастеру оригинал документа, подтверждающего один из социальных статусов.
Вся информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения размещена на официальном сайте ООО «Горсерв».
Какие преимущества дает личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»