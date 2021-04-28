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Опекуншу из Камня-на-Оби обвинили в издевательствах над ребенком

Новости
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Жестокое обращение с детьми
Жестокое обращение с детьмиФото: pixabay.com

Каменский следственный отдел завел уголовное дело против 43-летней женщины, которую подозревают в издевательствах над находившимся под ее опекой ребенком.

По версии следствия, с января 2020 по апрель 2021 женщина избивала и оскорбляла взятого на попечение подростка (2008 года рождения). Кроме того, она воспитывала и еще двоих детей 10-ти и 14 лет. Сейчас все три ребенка находятся в специализированном центре.

Если факты издевательства действительно подтвердятся, последствия могут быть и для сотрудников органов опеки, из-за того, что те, возможно, не справились с обязанностями по контролю за замещающими семьями.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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