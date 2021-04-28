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Небольшой подъем. 83 человека за сутки заболели коронавирусом в Алтайском крае

Новости
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Вирус
ВирусФото: pexels.com

В Алтайском крае выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом. Число выздоровевших в этот раз уступило числу заболевших – 71 человек. Такие данные на 28 апреля приводит оперштаб Алтайского края.

Восемь человек с подтвержденным диагнозом скончались. Из них у пяти причиной смерти стал именно вирус. Общее число заболевших в крае составило 49,5 тысяч человек. 44,3 тысячи перебороли болезнь. 2,9 тысячи умерли.

В инфекционных госпиталях на 28 апреля находятся 918 человек с подтвержденным диагнозом и 220 с вирусной пневмонией. Тяжело больны 227 пациентов, 83 из них подключены к аппаратам ИВЛ. При этом в крае остается 468 резервных коек в инфекционных госпиталях.

Кроме того, в крае продолжает вакцинация от коронавируса. Полностью привиты уже 106,7 тысяч человек. 75,1 тысяч получили первую дозу вакцины.

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Еще почти 75 тысяч человек получили пока только первый угол

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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