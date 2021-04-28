Дороги, мосты и тепловые сети. Какие объекты инфраструктуры отремонтируют в Барнауле в 2021 году

Дорожные работы Фото: pixabay.com

В столице Алтайского края в 2021 году отремонтируют и реконструируют 23 участка дорог, а также тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, в городе благоустроят несколько десятков дворов, а также создадут новые объекты инфраструктуры. Информацию об этом опубликовала администрация города вместе с картой синхронизации ремонтных работ.

В этом году отремонтируют участки улиц:

Северо-Западная от Антона Петрова до Ленина,

Шумакова от 50 лет СССР до пр. Южный Власихинский,

Взлетная от Попова до Сергея Ускова,

Кулагина от Кулагина, 64 до проспекта Калинина,

Парфенова от коммунального моста до улицы Воровского,

Горнолыжная от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда,

Смородиновая от Павловского тракта до улицы Соловьиная,

Малиновая от Декоративной до Малиновой,

Соловьиная от Смородиновой до Малиновой,

Кедровая от улицы Дружбы до Павловского тракта,

Авиаторов от 2-й Малиновой до Декоративной,

Малиновая 2-я от Смоленской до Авиаторов,

Малиновая 1-я от Кедровой до Смоленской.

Кроме того, ремонт коснется и двух крупных транспортных артерий: Змеиногорского тракта от Аванесова до Горнолыжной, и Павловского тракта от Сельскохозяйственной до Георгиева. А по проезду Северный Власихинский от проспекта Энергетиков до Павловского тракта, а также от Попова до Энергетиков дороги планируют построить. Кроме того, реконструируют два городских моста – по улице Мамонтова через Власиху и по Челюскинцев через Барнаулку. Еще один, по Северо-Западной, отремонтируют.

Что касается благоустройства дворов, то здесь больше всего повезло Ленинскому району. Из 65 запланированных участков там находятся 23. На втором месте Октябрьский район: там облагородят 16 придомовых территорий. Больше всего дворов приведут в порядок на улице Георгия Исакова. Это участки домов под номерами 107, 109 111, 200, 205, 215, 235 и 249а.

Коммуникации города также ожидает ремонт и обновление. Город совместно с «Барнаульской генерацией» починит и реконструирует километры тепловых сетей. Самый масштабный капремонт пройдет в тепловом кооперативе №56 по адресу Путиловская 16а: 1866 метров. Разумеется, работы пройдут и в других ключевых сферах коммуникаций. Что касается водоснабжения, то здесь ожидается и строительство: от Змеиногорского тракта до Абаканской создадут водопровод. Электроснабжение же ждет ремонт почти трех километров сетей.