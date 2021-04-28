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Дороги, мосты и тепловые сети. Какие объекты инфраструктуры отремонтируют в Барнауле в 2021 году

Новости
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Дорожные работы
Дорожные работыФото: pixabay.com

В столице Алтайского края в 2021 году отремонтируют и реконструируют 23 участка дорог, а также тепловых и водопроводных сетей. Кроме того, в городе благоустроят несколько десятков дворов, а также создадут новые объекты инфраструктуры. Информацию об этом опубликовала администрация города вместе с картой синхронизации ремонтных работ.

В этом году отремонтируют участки улиц:

  • Северо-Западная от Антона Петрова до Ленина,
  • Шумакова от 50 лет СССР до пр. Южный Власихинский,
  • Взлетная от Попова до Сергея Ускова,
  • Кулагина от Кулагина, 64 до проспекта Калинина,
  • Парфенова от коммунального моста до улицы Воровского,
  • Горнолыжная от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда,
  • Смородиновая от Павловского тракта до улицы Соловьиная,
  • Малиновая от Декоративной до Малиновой,
  • Соловьиная от Смородиновой до Малиновой,
  • Кедровая от улицы Дружбы до Павловского тракта,
  • Авиаторов от 2-й Малиновой до Декоративной,
  • Малиновая 2-я от Смоленской до Авиаторов,
  • Малиновая 1-я от Кедровой до Смоленской.

Кроме того, ремонт коснется и двух крупных транспортных артерий: Змеиногорского тракта от Аванесова до Горнолыжной, и Павловского тракта от Сельскохозяйственной до Георгиева. А по проезду Северный Власихинский от проспекта Энергетиков до Павловского тракта, а также от Попова до Энергетиков дороги планируют построить. Кроме того, реконструируют два городских моста – по улице Мамонтова через Власиху и по Челюскинцев через Барнаулку. Еще один, по Северо-Западной, отремонтируют.

Что касается благоустройства дворов, то здесь больше всего повезло Ленинскому району. Из 65 запланированных участков там находятся 23. На втором месте Октябрьский район: там облагородят 16 придомовых территорий. Больше всего дворов приведут в порядок на улице Георгия Исакова. Это участки домов под номерами 107, 109 111, 200, 205, 215, 235 и 249а.

Коммуникации города также ожидает ремонт и обновление. Город совместно с «Барнаульской генерацией» починит и реконструирует километры тепловых сетей. Самый масштабный капремонт пройдет в тепловом кооперативе №56 по адресу Путиловская 16а: 1866 метров. Разумеется, работы пройдут и в других ключевых сферах коммуникаций. Что касается водоснабжения, то здесь ожидается и строительство: от Змеиногорского тракта до Абаканской создадут водопровод. Электроснабжение же ждет ремонт почти трех километров сетей.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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