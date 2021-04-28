Еще недавно здесь была старая бойлерная, а сегодня – практически готовый зал для юных спортсменов школы с 30-летней истории «Стик». Это помещение они получили в безвозмездную аренду от администрации города осенью 2020 года, а ремонтировали с помощью родителей спортсменов и бывших воспитанников, депутатов, чиновников, промышленников. Кто-то помог деньгами, кто-то оборудованием и материалами, кто-то рабочей силой. Открытие должно состояться уже в сентябре 2021 года.
Помещение по адресу улица Северо-Западная, 62 а довольно просторное (320 кв. м), и отлично подходит для занятий спортом. Но там требовался большой ремонт.
Здесь сломали перегородки, покрасили стены, провели вентиляцию и новую электропроводку заменили пол. Напольное покрытие – особая тема. Пол в спортзале должен быть деревянным, ровным, чтобы хорошо амортизировал и не приводил к травмам, ведь заниматься здесь будут дети.
Преображение помещения с самого начала курируют депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент федерации кикбоксинга края, депутат барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов. Они сами стали благотворителями этого проекта и привлекли к нему своих коллег и партнеров.
«Этот проект изначально был добровольческим. Он формировался вообще без бюджета. Конечно, в ходе его реализации возникало немало проблем, но, могу сказать, ничего не делалось здесь в ущерб качеству, все по самым высоким стандартам», – отметил Александр Прокопьев.
По словам Вячеслава Перерядова, впереди еще четыре объекта, которые можно организовать в подобном формате.
«Основа этого формата – доступная спортивная среда. Объекты, как правило, находятся внутри жилого массива, что позволяет детям безопасно, не переходя дорогу, приходить на тренировку»,– добавил Перерядов.
Руководитель школы кикбоксинга «Стик» Игорь Гребельный рассказал, что обновленный зал позволит собирать группы не по 15-20 человек, а уже по 30. И заниматься они будут в чистом и светлом помещении, а не как в раньше – в подвале.
А недавно школа выиграла краевую субсидию на оплату коммунальных платежей.
Новое направление может появиться в алтайском центре «IT-куб»