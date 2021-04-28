Добровольческий ремонт. Одна из крупнейших алтайских школ кикбоксинга «Стик» скоро отпразднует новоселье

Вячеслав Перерядов, Игорь Гребельный и Александр Прокопьев Фото: Олег Укладов

Еще недавно здесь была старая бойлерная, а сегодня – практически готовый зал для юных спортсменов школы с 30-летней истории «Стик». Это помещение они получили в безвозмездную аренду от администрации города осенью 2020 года, а ремонтировали с помощью родителей спортсменов и бывших воспитанников, депутатов, чиновников, промышленников. Кто-то помог деньгами, кто-то оборудованием и материалами, кто-то рабочей силой. Открытие должно состояться уже в сентябре 2021 года.

Ремонт в «Стике» Фото: Олег Укладов

Помещение по адресу улица Северо-Западная, 62 а довольно просторное (320 кв. м), и отлично подходит для занятий спортом. Но там требовался большой ремонт.

Ремонт в «Стике» Фото: Олег Укладов

Здесь сломали перегородки, покрасили стены, провели вентиляцию и новую электропроводку заменили пол. Напольное покрытие – особая тема. Пол в спортзале должен быть деревянным, ровным, чтобы хорошо амортизировал и не приводил к травмам, ведь заниматься здесь будут дети.

Ремонт в «Стике» Фото: Олег Укладов

Преображение помещения с самого начала курируют депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент федерации кикбоксинга края, депутат барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов. Они сами стали благотворителями этого проекта и привлекли к нему своих коллег и партнеров.

«Этот проект изначально был добровольческим. Он формировался вообще без бюджета. Конечно, в ходе его реализации возникало немало проблем, но, могу сказать, ничего не делалось здесь в ущерб качеству, все по самым высоким стандартам», – отметил Александр Прокопьев.

По словам Вячеслава Перерядова, впереди еще четыре объекта, которые можно организовать в подобном формате.

«Основа этого формата – доступная спортивная среда. Объекты, как правило, находятся внутри жилого массива, что позволяет детям безопасно, не переходя дорогу, приходить на тренировку»,– добавил Перерядов.

Ремонт в «Стике» Фото: Олег Укладов

Руководитель школы кикбоксинга «Стик» Игорь Гребельный рассказал, что обновленный зал позволит собирать группы не по 15-20 человек, а уже по 30. И заниматься они будут в чистом и светлом помещении, а не как в раньше – в подвале.

А недавно школа выиграла краевую субсидию на оплату коммунальных платежей.