В барнаульском озере Лебяжье всплыло множество мертвой рыбы

Рыба в Лебяжьем Фото: Скриншот из видео BarnaulInsta

В озере Лебяжье, находящемся под Барнаулом, замечена массовая гибель рыбы. Видео с кадрами водоема, наполненного мертвыми озерными жителями, опубликовали в Instagram-аккаунте Barnaul Insta.

Сам автор видео винит экологическую ситуацию.

«А вот и обратная сторона всех этих прелестей. Ужасно, когда люди приезжают и все это за собой оставляют», – комментирует автор ролика кадры, где виден мусор, валяющийся на берегу.

Возможно явление являет обыденным, и никак не связано с загрязнением озера. Многие комментаторы в соцсетях пишут, что произошедшее являет стандартным весенним мором рыбы и связано с нехваткой в озерной воде кислорода. В маленьких водоемах такое происходит достаточно часто. Подобное явление наблюдалось в Лебяжьем и в 2017 году.

В Верхнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству также предполагают, что гибель рыбы не связана с чем-то «криминальным». Из-за холодной зимы уровень кислорода в воде существенно снизился, и подобное, возможно, будет происходить во многих водоемах. Мертвую рыбу с озера Лебяжье, а также с озера Ракиты, где также наблюдался мор, сейчас отправили на исследование в алтайский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.



Впрочем, рыба могла умереть не только из-за нехватки кислорода. Причиной мог стать сток снега, впитавшего не самые полезные вещества из воздуха, нелегальный слив отходов, а также болезни озерных обитателей из-за снижения иммунитета после зимы.

Напомним, что другим резонансным видео в барнаульском сегменте соцсетей стал ролик, где девочке чудом удается избежать падения на нее зеркала в лифте одного из барнаульских домов.