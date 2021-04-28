УФАС завела дело на «Алтайкрайгазсервис» из-за цен на доставку баллонов с голубым топливом

Газовые баллоны Фото: pixabay.com

Алтайская антимонопольная служба подозревает ОАО «Алтайкрайгазсервис» в нарушении закона «О защите конкуренции». Против поставщика возбудили дело о необоснованном завышении тарифов на доставку баллонов потребителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указанная компания – единственный поставщик газа в регионе, обеспечивает баллонами более 700 тысяч жителей. По закону, она не может увеличивать стоимость самого топлива, так как ее предельный максимум закреплен краевым управлением по тарифам. Но может поднимать цену доставки. Что, по версии антимонопольщиков, и сделали в «Алтайкрайгазсервисе».

С 2020 года, по данным УФАС, средняя цена выросла в среднем в четыре раза. Доставка 27-литровых баллонов подорожала с 75 до 297,09 руб., а 50-литровых – со 150 до 594,18 руб. При этом такой рост цен компания никак обосновала.

«Есть основание полагать, что на фоне экономической ситуации, для компенсации недополученных доходов общество необоснованно завысило цену на доставку бытового газа. По нашей информации, цена на данную услугу, сформированная с января по апрель, существенно превышает сумму необходимых для реализации этой услуги расходов и прибыли», – пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

Первое заседание по делу назначено на 19 мая 2021 года.

Напомним, что на рост общей стоимости газа в баллонах уже неоднократно жаловались жители разных районов Алтайского края, в том числе Бурлинского, Немецкого национального, Мамонтовского, Угловского.

Ранее в самой компании заявили, что в 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40% (с 19 до 30 тысяч рублей за тонну). Это должно было привести к росту тарифов и для населения. Но цены, повторимся, зафиксированы решением регулятора. Из-за этого компания переплатила в прошлом году почти 80 млн рублей. Правительство приняло решение компенсировать убытки компании.

Кроме того, с 1 июля 2021 года вырастет и тарифы: на 3,1% (до 32,99 руб./кг) без доставки, на 3% (до 39,62 руб./кг) со склада, и при доставке до дома цена будет 32,99 руб./кг, но это без учета самой доставки.