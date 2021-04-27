Горно-алтаец пойдет под суд за отрубленный палец бывшей жены и попытку лишить ее головы

Топор Фото: pixabay.com

Следственное управление Республики Алтай завершило расследование уголовного дела жителя Горно-Алтайска, напавшего с топором на бывшую супругу. Его обвиняются в покушении на убийство и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, первое нападение на бывшую супругу мужчина совершил еще 16 сентября 2020 года. Тогда он пришел в парикмахерскую, где находилась женщина, вытащил ее на улицу и несколько раз ударил в живот. А 3 ноября 2020 года мужчина подождал потерпевшую около дома, и, отведя ее в сторону, начал избивать.

«Злоумышленник лезвием топора нанес ей несколько ударов по обеим рукам, ударил обухом по голове, после чего топором нанес женщине еще несколько ударов по руке. Мужчина прижал ее голову к асфальту и попытался нанести удар топором в область шеи потерпевшей, однако последней удалось схватить топор за рукоять, предотвратив удар», – уточнили в СК.

Жертва нападения получила травмы различной степени тяжести: переломы костей, повреждения сухожилий. Один из ее пальцев пришлось ампутировать.

По всей видимости, причиной для нападения послужило то, что пострадавшая женщина отказалась возвращаться к бывшему мужу. Во всяком случае, на сайте республиканского МВД можно найти публикацию, в которой речь, похоже, идет именно об этом происшествии и приводится именно такая мотивация.

Сам мужчина признал свою вину, но только частично. Уголовное дело против него направлено в прокуратуру.