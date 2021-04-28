Рано пришли. Градосовет Барнаула отправили на доработку проект строительства делового центра на месте ЦУМа

Градосовет Фото: Политсибру

Проект строительства общественно-делового центра с отелем и магазинами на месте ЦУМа в центре Барнаула наконец дошел до градостроительного совета. Возводить объект будет собственник здания – компания «Центрум» (ей владеет основатель сети «Мария-Ра» Александр Ракшин). Застройщик уверен: устаревший универмаг давно пора заменить на новое современное здание. Правда, члены градостроительного совета, которые рассмотрели проект 27 апреля, высказали ряд замечаний. И отправили документ на доработку.

Знаковое место

На месте ЦУМа (проспект Ленина, 55) планируют построить двухуровневое здание с гостиницей, офисами и магазинами. Первый уровень – двухэтажная часть под торговые площади. Второй – на 12-18 этажей, где будет отель на 144 номеров.

«Мы хотим, чтобы это здание стало знаковым местом Барнаула, украсило город и дало ориентиры для его дальнейшего развития и строительства», – заявил присутствующий на градосовете владелец здания Евгений Ракшин.

Разработчики проекта (компания «Архи-Групп») планируют максимально освободить площадку перед зданием: автомобили «уберут» на подземную парковку, рассчитанную на 100 машин (вдоль проспекта сохранят лишь 15 мест для авто), павильоны с кафе демонтируют. И на освободившейся территории создадут сквер с малыми архитектурными формами и скамейками.

Заброшенный проход между гостиницей «Центральная» и нынешним ЦУМом тоже изменится: здесь построят пешеходную зону с летними террасами. Кафе будет и на кровле выступающего двухэтажного строения. Оно будет доступно не только постояльцам отеля, но и жителям краевой столицы.

Много вопросов

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Эксперты оценили намерение заказчика заняться развитием этой территории и создать здесь дополнительную зеленую зону. Понравилось им и то, что он планирует оформить здание натуральным камнем. Однако высказали несколько существенных замечаний к проекту.

В частности членам градосовета не понравились объемы здания. Зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Владимир Бутаков обратил внимание на то, что процент застройки выше нормы. На участке 4,7 тысячи кв. метров планируют здание, которое займет 55% территории (максимально может быть 50%). На что автор проекта ответил: в случае сноса павильона процент застройки снизится до 44, а если не будут демонтировать, а присоединят участок – до 49.

Архитектор Петр Анисифоров заявил, что в этом месте нельзя строить высокое здание (по проекту оно будет 68 метров). А если хочется поставить свечку, то делайте это на Обском бульваре – «там хоть 40, хоть 60 этажей».

Вопрос возник и по автостоянке. Архитектор Сергей Боженко считает, что так как здание многофункциональное, то его посетители будут нуждаться в наземных парковочных местах. И вся площадка у здания все равно будет ими установлена. Но Ракшин уверен: проблем с этим не будет. Подземный паркинг рассчитан не только на постояльцев отеля и покупателей, но и сотрудников центра, а также тех, кто приезжает в соседние организации. И практика с ТРЦ Galaxy показала, что люди нормально пользуются «подземкой», а в плохую погоду она вообще вся заставлена. Но с ЦУМом такой «загрузки», по его мнению, не будет.

«В советское время ЦУМ был главным универсальным магазином и привлекал покупателей со всего города. А сегодня достаточно больших торговых комплексов, которые покрывают потребности граждан. И много локальных ТЦ. Сюда не станут приезжать из других районов. Поэтому я уверен, что 100 мест не будут заполняться полностью», – считает Ракшин.

А вот архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров усомнился в том, что на автостоянке вообще сможет уместиться сотня машин. По его мнению, там и при нынешней планировке непросто разъехаться, так что расстояние между автомобилями должно быть больше.

Член градосовета Сергей Шадрин и вовсе заявил, что здание здесь мешает и не формирует центр города.

«ЦУМ – символ Барнаула. Когда продуктовый появился – я туда ездил. Пока не поставили павильон. Он убил парковку. И тогда я сказал: «ЦУМ, до свидания». А после такого предложения я говорю окончательно: «До свидания, ЦУМ, тебя больше не будет», – эмоционально высказался Шадрин.

С ним не согласился Евгений Ракшин. По его словам, в ЦУМе нет ничего, что бы цепляло. И он не видит причин страдать по поводу «ухода» здания.

«Зачем нам за него держаться? В нем даже лифта нет. Он не только морально, но и физически устарел. Это торговое здание, а не памятник архитектуры. Это не Спичечная фабрика, которую нужно сохранять, защищать и вкладывать деньги, чтобы оставить потомкам. Здание ЦУМа таким не является ни с архитектурной, ни с функциональной точки зрения», – заявил бизнесмен.

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И добавил, что этот проект не ради денег, а, скорее, как «уважение к своему городу и желание сделать его лучше и привлекательнее для жителей и гостей Барнаула».

По словам Боженко, градосовету пока рано смотреть проект, авторам нужно более тщательно проработать детали и проблемные моменты. В частности, он порекомендовал снизить этажность, уменьшить площадь объекта и выдержать линию застройки, которую сформировали разработчики площади Советов. Предложил выполнить здание в более светлых и теплых тонах, иначе северный фасад будет всегда темным. Попросил разобраться с пешеходными и транспортными путями на площадке рядом с проспектом и дать честные расчеты по парковочным местам.

При этом эксперты не выступают против сноса универмага. Но настаивают, чтобы проект был «с иголочки», ведь это самый центр города. И порекомендовали застройщику провести архитектурный конкурс.

Кстати, за обновление высказались и горожане. По словам Евгения Ракшина, из 4000 проголосовавших жителей Барнаула подавляющее большинство (89%) высказались «за» появление такого здания на месте ЦУМа. И добавил: эти люди, может, и не обладают архитектурными знаниями и опытом, но у всех есть желание увидеть в городе что-то красивое и интересное.