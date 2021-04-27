Сына алтайского бизнесмена Степурко и брата депутата АКЗС будут судить за хранение наркотиков

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Сына известного алтайского бизнесмена Андрея Степурко обвиняют в хранении наркотиков. Об этом сообщает «КП в Барнауле» со ссылкой на его адвоката.

По версии обвинения, 28-летний Матвей Степурко летом 2020 года поднял закладку с кокаином в лесу около поселка Власиха. Когда такси, в котором находился Степурко, заблокировал патруль Росгвардии, тот якобы выкинул сверток в окно. Первое судебное заседание состоится 29 апреля.

Адвокат Аркадий Козлов считает, что обвинение строится только на показаниях полицейских. По его словам, на упомянутом пакете с кокаином не нашли отпечатков пальцев обвиняемого. Также защитник отмечает, что в телефоне Степурко не обнаружили никаких подозрительных переписок или фотографий, а в крови не было следов наркотиков или алкоголя. Таксист, который вез молодого человека, также утверждает, что не видел, как пассажир открывал окно или что-либо выбрасывал.



Сам же обвиняемый заявляет, что ездил в лес за грибами. Однако задержавшим его полицейским эта версия показалась неубедительной. Если Степурко признают виновным, то ему грозит наказание от штрафа в размере 40 тысяч рублей до тюремного заключения сроком до трех лет.

Андрей Степурко – основатель кикбоксинг-клуба «Стик» и в целом всего направления этого спорта в регионе. По данным системы «Спарк-Интерфакс», сейчас он является владельцем и совладельцев компаний «Европа-киномир», «Штутгарт», «Лаукар» и других. Его второй сын – 34-летний Дмитрий Степурко, депутат краевого парламента от ЛДПР.

Напомним, что Алтайский край занял пятое место в Сибирском федеральном округе по распространению наркомании. Всего в регионе зарегистрировано 4,5 тысяч наркоманов.