Три в одном. Коммунальные службы Барнаула будут синхронизировать ремонт дорог, дворов и сетей

Ремонт Фото: pixabay.com

Власти Барнаула разработали карту коммунального ремонта в городе на 2021 год. Это позволит согласовывать между собой графики работ и не перекапывать только что отремонтированные дороги или дворы ради починки труб. Об этом рассказали представители городской администрации в ходе брифинга 27 апреля.

В 2021 года на территории города будут ремонтировать и реконструировать 50 участков сетей теплоснабжения, 25 – водоснабжения и водоотведения, шесть – электрических сетей, 65 дворов и 23 участка дорог.

Помочь синхронизации работ должна карта, которую власти города впервые применили еще в 2020 году. Она позволяет увидеть, где работы могут столкнуться, и вовремя разрешить ситуацию. Например, их сроки можно перенести, или использовать горизонтальное бурение вместо обычного.

Сейчас в городе есть шесть участков, где ремонт сетей пересекаются с благоустройством семи дворов или ремонтом трех дорог.

«Когда в одном месте сосредотачиваются несколько видов работ, то все заинтересованные собираются. И обсуждают, как не допустить накладки», – объяснил общую концепцию карты замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Напомним, что необходимость синхронизации работы различных коммунальных служб в Барнауле не так давно продемонстрировала авария на газопроводной сети в Октябрьском районе Барнаула. Инцидент произошел из-за того, что сотрудники водоканала повредили газовую трубу во время ремонта бесхозного водопровода.